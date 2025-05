Obecnie najgorętszym tematem w polskich mediach jest zdecydowanie druga tura wyborów prezydenckich. Już 1 czerwca Polki i Polacy zdecydują, kto zastąpi Andrzeja Dudę - Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki. Monika Olejnik zaprosiła do swojego programu Włodzimierza Czarzastego. Polityk postanowił zadrwić z kandydata PiS. W pewnym momencie padło słowo, które mogło zaskoczyć wielu.

REKLAMA

Zobacz wideo Czarzasty nawiązał do filmu Furioza i wspomniał o ustawkach

Włodzimierz Czarzasty nie wytrzymał. To powiedział na wizji

27 maja wicemarszałek Sejmu pojawił się w programie "Kropka nad i". Czarzasty w rozmowie z prowadzącą podjął się tematu ostatnich skandali wokół Karola Nawrockiego. Przypominamy, że kandydat popierany przez PiS przejął mieszkanie emerytura, chodził na kibolskie ustawki, a podczas debaty zaskoczył niecodziennym gestem, zażywając snusa. Na dodatek Onet dotarł do informacji, że miał sprowadzać pracownice seksualne dla gości hotelu w Sopocie. O tych sprawach porozmawiał polityk z Olejnik. W pewnym momencie zaskoczył, gdy wykonał podobny gest co Nawrocki podczas debaty. -Wie pani co, przepraszam na chwilę. Tak mnie zatkało, że musiałem coś sobie dać na wzmocnienie - stwierdził Czarzasty.

Prowadząca zapytała również o kwestię potencjalnej prezydentury Nawrockiego i jego sprawczości w Unii Europejskiej. - On potrafi pięściami walczyć, to może by wywalczył więcej? - zasugerowała Olejnik. W tym momencie polityk nie wytrzymał. - Wie pani co, marszałek Sejmu nie powinien tego mówić, g***o by wywalczył - ocenił surowo.

CzarzastyOtwórz galerię

Kuba Sienkiewicz uderzył w Karola Nawrockiego. Tak zmienił słowa piosenki

24 maja podczas koncertu Elektrycznych Gitar, Kuba Sienkiewicz postanowił zadrwić z Karola Nawrockiego. W pewnym momencie zespół wykonał piosenkę "Kiler". Wokalista zmienił jej tekst, jasno nawiązując do ostatnich afer związanych z kandydatem PiS na prezydenta. "Już tylko Kiler i tylko tyle, oddaj zabawki, stań do ustawki, do męskiej walki albo do pralki, zamień gangsterkę na kawalerkę, bo wyłudzenie jest jak zbawienie, nalot i pogrom zdradzieckim mordom, jak się należy, tak panie Jerzy, niech pan uwierzy, aj-aj..." - cytował utwór zaśpiewany przez Sienkiewicza "Fakt".