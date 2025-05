Bosacka zaczyna nowy etap po rozwodzie. Niewiarygodne, gdzie kupiła dom

Katarzyna Bosacka ma za sobą bardzo ciężki czas w życiu. Aktualnie dziennikarka po rozstaniu z mężem, z którym spędziła ponad 26 lat, nie tylko odnalazła nową miłość, ale też rozpoczęła nowy, spokojniejszy etap życia. Symbolicznym i dosłownym krokiem ku tej zmianie było kupno nowego domu.

Katarzyna Bosacka stanęła na nogi po rozwodzie. Nowy etap uczciła kupnem domu

Katarzyna Bosacka w rozmowie z "Wysokimi Obcasami" ujawniła, że wspólnie z nowym partnerem, Tomaszem, zdecydowała się na zakup domu. Co ciekawe, dziennikarka wraz z ukochanym i dziećmi zamieszkają z dala od cywilizacji. "Moja druga połowa życia jest wielką zmianą. Rozwiodłam się, mam nowego partnera życiowego. Kupiliśmy dom w puszczy" - powiedziała ekspertka od zdrowego odżywiania. Gwiazda przyznaje, że życie w zgodzie z naturą stało się dla niej ucieczką od presji i tempa codzienności. Przy okazji Bosacka wyjawiła, że po rozwodzie zmieniła podejście do wielu spraw. "Z robota wielofunkcyjnego zamieniłam się w osobę ze stoickim podejściem do życia. Teraz naprawdę nie zależy mi, żeby okna były umyte i trzy mazurki na święta upieczone" - dodała.

Katarzyna Bosacka w nowym domu zamieszka z najbliższymi. Przyznała, że marzy o wnuku

Nowy dom to nie tylko przestrzeń dla Katarzyny Bosackiej i jej partnera - to także miejsce dla ich dużej, patchworkowej rodziny. Dziennikarka z dumą wyznała, że cieszy się każdą chwilą z dziećmi i… marzy o wnukach. "Dzieci zresztą mam teraz więcej, bo tworzymy z Tomaszem rodzinę patchworkową. Chcielibyśmy mieć wnuki, które przyjeżdżałyby do nas i które moglibyśmy niemożebnie rozpieszczać" - wyznała z uśmiechem. Okazuje się, że kupno domu w puszczy to nie tylko zmiana adresu, ale również symboliczne wejście w nowy życiowy etap. Bosacka nie ukrywa, że pomimo bolesnych przeżyć, patrzy z nadzieją w przyszłość. "Jestem przekonana, że przede mną lepsza połowa życia. Spokojniejsza. Szaleństwo pierwszej połowy życia - ciekawe, inspirujące, ale jednak męczące, teraz już nie jest moje. (...) Wcześniej wszyscy byli ważniejsi - czwórka dzieci, dom, praca, pies, mąż" - wyjawiła gwiazda.