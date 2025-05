Gruchnęły wieści o Serowskiej i Hakielu. Chodzi o powiększenie rodziny

Marcin Hakiel ma za sobą nieudane małżeństwo z Katarzyną Cichopek. Tancerz i aktorka doczekali się dwójki dzieci. Po głośnym rozwodzie Marcin Hakiel związał się z Dominiką Serowską. W grudniu 2024 roku zakochani powitali na świecie syna Romea. Celebrytka wystąpiła ostatnio w podcaście portalu Pudelek, gdzie m.in. opowiadała o kontakcie z Katarzyną Cichopek. - Ja nigdy z dziećmi Marcina nie rozmawiałam na temat ich mamy i nie rozmawiam. Ja nigdy też Katarzyny nie obraziłam, nie byłam wobec niej wulgarna - mówiła Dominika Serowska. Nie zabrakło także tematu przyszłości oraz dzieci.

Dominika Serowska o rodzinie i planach na przyszłość. "Chyba chciałabym adoptować"

Dominika Serowska opowiadała podczas wywiadu o powiększeniu rodziny. Celebrytka ma inne plany niż jej ukochany. - On [Marcin Hakiel - przyp.red] chciałby więcej. Z jednej strony pozytywnie to przyjmuje, bo to dla mnie jako kobiety komplement, że on chce mieć więcej dzieci ze mną i że tak szybko chce, teraz już w tym momencie. Co najmniej jedno, jeśli nie więcej, taką dostałam informację. Ja nie do końca - powiedziała Dominika Serowska. Ukochana Marcina Hakiela rozważa adopcję dziecka. - Ja byłabym za adopcją. Jeśli miałabym się decydować, to chyba chciałabym adoptować - wyznała podczas wywiadu.

Dominika Serowska wyjawiła, czy Marcin Hakiel chciałby adoptować dziecko. "U niego jest pełna chata"

W dalszej części rozmowy Serowska nie kryła poruszenia sytuacją dzieci, które oczekują na adopcję. - Jest tyle biednych maluchów zostawionych w szpitalach po porodzie, co jest dla mnie straszne. Chciałabym takiemu dziecku dać dom, ciepło i zrekompensować mu to, że ktoś na samym początku życia go tak potraktował - powiedziała. Celebrytka wyjawiła, co o jej planach sądzi Marcin Hakiel. - Marcin mówi, że spokojnie adopcja, ale swoje jeszcze też możemy. U niego jest pełna chata. Ja zwariuję. (...) On mnie pewnie tak zaskoczy, że ja nawet nie będę wiedziała, że jestem w ciąży - skwitowała Dominika Serowska podczas rozmowy z Pudelkiem.