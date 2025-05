Pod koniec kwietnia 2025 roku media obiegły niepokojące informacje o rzekomym rozwodzie Marcina Mroczka i Marleny Muranowicz. Dziś już wiadomo, że pozew wpłynął do sądu 11 marca 2025 roku z inicjatywy kobiety i obecnie byli zakochani czekają na wyznaczenie terminu rozprawy. Mimo że była para jest w trakcie rozwodu, wciąż starają się wspólnie dbać o dobro swoich dzieci. Do sieci trafiły zdjęcia, na których uchwycono ich starszego syna, który w maju 2025 roku przystąpił do pierwszej komunii świętej. Nie zabrakło także obojga rodziców dziewięciolatka.

REKLAMA

Zobacz wideo Hollywood ma siostry Olsen, a my mamy braci Mroczków [Popkultura]

Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz "robią wszystko, by się nie spotkać"? Tak dzielą się obowiązkami

Jak wynika z relacji "Super Expressu", obecnie starszy syn Marcina Mroczka i Marleny Muranowicz uczestniczy w tzw. "białym tygodniu" - religijnym okresie po pierwszej komunii świętej. Okazuje się, że Ignacy może liczyć na wsparcie obojga rodziców. Jak przekazał dziennik, chociaż oboje są zaangażowani w życie dziecka, mają robić wszystko, by unikać siebie nawzajem - w tym przypadku odprowadzają syna do kościoła na zmianę. "Mama chłopców w poniedziałek odprowadzała Ignacego do kościoła, ta sama sytuacja powtórzyła się we wtorek i środę. W czwartek obowiązek przejął Marcin Mroczek" - relacjonował "Super Express".

Była ukochana Marcina Mroczka podjęła radykalną decyzję. Opuściła ich wspólny dom

Wieść o zakończeniu relacji Marcina Mroczka i Marleny Muranowicz zaskoczyła opinię publiczną. Media co rusz obiegają nowe informacje na temat ich obecnej relacji. Według najnowszych doniesień "Super Expressu", Muranowicz wyprowadziła się z ich wspólnego domu. Informatorzy dziennika twierdzą, że aktor do końca miał nadzieję na uratowanie związku i nie chciał rozwodu, jednak jego żona była zdeterminowana, by zakończyć relację. Przypomnijmy, że aktor poślubił modelkę w 2013 roku, a oprócz wspomnianego wcześniej Ignacego, urodzonego w 2016 roku, oboje wychowują także syna Kacpra, który przyszedł na świat w 2017 roku. CZYTAJ WIĘCEJ: Wieści zza zamkniętych drzwi. Była ukochana Mroczka po rozstaniu podjęła radykalny krok