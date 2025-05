W Dzień Matki Adam Konkol zaskoczył fanów nietypową publikacją. W sieci pojawiła się poruszająca piosenka grupy Łzy, którą muzyk zadedykował nie tylko swojej rodzicielce, ale wszystkim mamom w dniu ich święta. Zarówno kompozycja, jak i pełen emocji tekst wzruszyły internautów. W komentarzach pod utworem zaroiło się od komentarzy.

Adam Konkol powrócił z nową piosenką w Dzień Matki. W komentarzach zatrzęsienie

26 maja na platformach streamingowych ukazał się kolejny utwór Adama Konkola "Mamo". "Dziś oddajemy wam kolejną cząstkę swojego serca - nową piosenkę, pełną emocji i tekstu przepełnionego miłością" - napisał muzyk w opisie opublikowanego filmu. "Chciałbym zadedykować ten utwór swojej mamie, ale też waszym mamom - tym, które jeszcze są przy was, i tym, których już nie ma" - dodał autor piosenki. Zwrócił się do fanów z wyjątkowym apelem.

Doceniajcie je. Bo niektórzy z nas już nigdy nie usłyszą słów 'jestem z ciebie dumna'. To właśnie dla najważniejszych kobiet naszego życia powstała ta piosenka

- zaznaczył. Za muzyką i słowami stoi sam Adam Konkol, zaś wokale należą do Angeliki Balcerek.

W komentarzach pod piosenką co rusz pojawiają się nowe komentarze. Internauci nie kryją wzruszenia tym, co usłyszeli. Docenili gest autora. "Ta piosenka powinna być hymnem, każdego dnia matki. Piękny, emocjonalny głos. Aż przechodzą ciarki podczas słuchania", "Ta piosenka to coś więcej niż muzyka - to emocje, które trafiają prosto w serce. Dziękuję za te słowa, które tak pięknie oddają to, czego czasem sami nie potrafimy wyrazić", "Piękna piosenka z prawdziwym przekazem" - pisali. Jak napisał Konkol, "Mamo" to czwarta piosenka z projektu, który zapowiada dwupłytowy album "Jezioro Łez". Na tę chwilę nie podano jednak daty, kiedy ukaże się wydawnictwo.

Adam Konkol przekazał niepokojące wieści. Lider Łez przeszedł udar

20 marca Adam Konkol przekazał fanom bardzo smutną wiadomość - przeszedł udar, co wymagało natychmiastowego leczenia szpitalnego. Jak relacjonował, na chwilę stracił wzrok i mowę, a także doznał paraliżu górnej części ciała. - To dla mnie bardzo trudny okres - przyznał muzyk w rozmowie z Plotkiem. Wspomniał także o stanie psychicznym. CZYTAJ WIĘCEJ: Lider Łez przeszedł udar. Mówi nam, jak czuje się obecnie. "Odporność jest bardzo osłabiona"