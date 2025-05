Od 23 do 25 maja trwał w Sopocie Polsat Hit Festiwal. Publiczność miała okazję przypomnieć sobie klasyczne przeboje, do których od dziesięcioleci bawią się pokolenia podczas koncertu "Gdzie się podziały tamte prywatki". Na scenie mogliśmy zobaczyć takie gwiazdy jak m.in. Marylę Rodowicz, zespół Kombi, Dodę, Urszulę i Wojciecha Gąssowskiego. Ostatni z wymienionych artystów znalazł dla nas chwilę na rozmowę. Marcin Wolniak z redakcji Plotka miał okazję podpytać wokalistę o jego relacje z Kaliną Jędrusik.

Wojciech Gąssowski o swoich relacjach z Kaliną Jędrusik

Wojciech Gąssowski to prawdziwa legenda polskiej sceny muzycznej. Jego przeboje takie jak m.in. "Gdzie się podziały tamte prywatki" czy "Zielone wzgórza nad Soliną" nuciła swego czasu cała Polska. Podczas koncertu Polsatu, który promowany był jego słynnym utworem, wokalista zaśpiewał na scenie właśnie piosenkę o hucznych domowych imprezach. W trakcie kariery muzyka równie głośno było o jego płomiennych romansach. W młodości artysta był szaleńczo zakochany w Kalinie Jędrusik.

Zazwyczaj Gąssowski unika pytań dotyczących życia prywatnego, ale w rozmowie z Marcinem Wolniakiem z redakcji Plotka odrobinę się otworzył. Powiedział m.in., co sądzi o występie Krzysztofa Zalewskiego, który w filmie o Kalinie Jędrusik wcielił się właśnie w niego. Gąssowski był bardzo powściągliwy w ocenianiu umiejętności aktorskich kolegi z branży. - Ja nie jestem recenzentem. Widziałem ten film, ale nie potrafię recenzować filmów. Zwłaszcza jakieś indywidualne role, nie znam się kompletnie na tym - podkreślił. Nasz redaktor zapytał także wokalistę o jego relację z Kaliną Jędrusik i czy ich relacja wyglądała tak, jak pokazano to w filmie "Bo we mnie jest seks".

Prawda tak, ale było trochę rzeczy nieprawdziwych

- podsumował Gąssowski.

