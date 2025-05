Kolejny sukces Polki za granicą, więc mamy okazję do świętowania. Ula Zawadzka aktorka i reżyserka serialu internetowego "Lustrro" ma na swoim koncie już kilka wyróżnień. Podczas WebFest w Toskanii we Włoszech zdobyła nagrodę dla "Najlepszego serialu internetowego". Jej produkcja znalazła się także w oficjalnej selekcji festiwalu die Seriale w Niemczech, który odbędzie się już w czerwcu. Osiem lat temu właśnie na tym festiwalu wyróżniono jeden z jej seriali, więc nie będzie to debiut reżyserski podczas tego konkursu. Tym razem Ula Zawadzka zgłosiła swój serial do prestiżowego festiwalu LA WebFest i może świętować kolejny sukces.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwiat Jabłoni o współpracach z największymi gwiazdami. "Nas też zapraszają"

Polka otrzymała nagrodę na prestiżowym festiwalu w Los Angeles. Doceniono jej najnowszą produkcję

Ula Zawadzka poleciała ostatnio do Los Angeles, gdzie wzięła udział w festiwalu LA Web Fest. W trakcie wydarzenia odebrała nagrodę za swój serial "Lustrro". LA Web Fest to najstarszy festiwal poświęcony serialom i filmom internetowym, który co roku przyciąga twórców z całego świata. Serial Zawadzkiej to projekt, który dedykowany jest wszystkim kobietom, które przeżyły kiedyś zdradę. Składa się z 11 odcinków, z których każdy trwa około dwóch minut, więc jest to bardzo specyficzna forma. Mało tego reżyserka wymyśliła ciekawą koncepcję na zakończenie i zaproponowała trzy różne narracje, więc każdy z widzów może wybrać sobie swoje własne. Bohaterką serialu jest zdradzona żona, która zaprzyjaźnia się z kochanką swojego męża tylko po to, aby ratować małżeństwo.

Ula Zawadzka zasypana gratulacjami za swój najnowszy serial. "Wielkie brawa. Inspirujesz!"

W serialu "Lustrro" wystąpiła sama reżyserka Ula Zawadzka, która na swoim koncie ma także doświadczenie aktorskie, a także Karolina Dziuba, którą możecie pamiętać z serialu "Zakochani po uszy", Maria Broniewska oraz Tomáš Kollárik, aktor pochodzący ze Słowacji, który jest absolwentem krakowskiej PWST i możecie kojarzyć go z roli policjanta w serialu "M jak miłość". W mediach społecznościowych Ula Zawadzka została zasypana gratulacjami za swój sukces. "Wielkie brawa. Inspirujesz!", "Genialny serial i ciekawa propozycja trzech różnych zakończeń", "Najszczersze gratulacje, to świetna produkcja" - czytamy w komentarzach.