Ostatnio w mediach pojawiły się informacje na temat rodzinnych problemów u Beckhamów. Zaczęło się od związku Romea z Kim Turnbull, z którą wcześniej spotykał się Brooklyn. Ostatnio właśnie z powodów rodzinnych nieporozumień najstarszy syn byłego piłkarza nie pojawił się na imprezie z okazji 50 urodzin celebryty. Jak informował portal TMZ, Brooklyn miał przed przyjęciem poprosić swojego ojca o spotkanie, ale mu odmówiono, co odebrał jako wyraźne obranie stron w jego konflikcie z młodszym bratem. Więcej przeczytasz tutaj. Tym razem do konfliktu dołączył się także trzeci z braci Cruz.

REKLAMA

Zobacz wideo Jessica Mercedes wskazała najlepiej ubrane gwiazdy. Ma radę dla prezydentowej

Rodzinne nieporozumienia u Beckhamów. Brooklyn zaskoczył niespodziewanym wpisem

Jak donosiła zagraniczna prasa, Brooklyn Beckham miał być załamany tym, że rodzice odrzucili propozycję spotkania z nim. Jak informował "Mirror", jego żona Nicola Peltz próbowała nakłonić ukochanego, aby pogodził się z rodziną. Para miała też być załamana brakiem chęci naprawienia relacji ze strony Davida i Victorii. "Oboje są załamani. Nie chcą uwierzyć, że Victoria i David odmówili z nimi spotkania, kiedy przylecieli do Londynu specjalnie po to, aby naprawić rodzinne relacje" - przekazał informator portalu. W najnowszym wpisie Brooklyn oznajmił, że zawsze wybiera swoją "żonę". Internauci od razu zwrócili na to uwagę i uważają, że w kontekście zdarzeń, jakie miały ostatnio miejsce, nabiera to nowego znaczenia.

Mój cały świat. Kocham cię na zawsze. Zawsze wybieram ciebie, kochanie. Jesteś najwspanialszą osobą, jaką znam. Ja i ty na zawsze, kochanie

- podkreślił celebryta.

Cruz Beckham nagle mówi o wartości, jaką jest rodzina. "Nie jestem w stanie wyrazić, jacy z nas szczęściarze"

W sieci uaktywnił się także trzeci z braci, Cruz Bekcham, który niespodziewanie opublikował w mediach społecznościowych zdjęci z rodziną i dodał wymowny wpis.

Kocham moją rodzinę. Kocham was najbardziej na świecie. Mamo i tato, daliście nam życie i dbaliście o nas niezależnie od okoliczności. Nie jestem w stanie wyrazić, jacy z nas szczęściarze