Joanna Senyszyn od lat działa w polityce, ale to dopiero za sprawą debaty prezydenckiej w Końskich 76-latka stała się bardzo popularna w mediach społecznościowych i została prawdziwą ikoną pokolenia zet. Chociaż okrzyknięta mianem "Imperatorki" polityczka nie osiągnęła spektakularnego wyniku, to z pewnością ściągnęła na siebie uwagę i zainteresowanie, a młode pokolenie z zapartym tchem śledzi jej kolejne poczynania. Jak się okazuje, jedna z rozgłośni radiowych postanowiła wykorzystać zamieszkanie wokół polityczki i zaproponowała jej własną audycję.

Joanna Senyszyn dostała swój własny cykl. Program potrwa zaledwie tydzień

Joanna Senyszyn od lat działa w polityce, skupiając się na prawach kobiet, dzieci i osób LGBT, ale ostatnio stała się prawdziwą ikoną, której symbolem są czerwone korale. Stacja RMF FM zaprosiła polityczkę do prowadzenia autorskiego cyklu "Jak żyć, być i kochać w XXI wieku". Cykl będzie emitowany od 26 maja przez tydzień po godzinie 9. Jak czytamy w opisie programu, ma być osobistym spojrzeniem polityczki na różne kwestie dotyczące życia codziennego w tym m.in. związki czy pracę. "Rozmawiamy o tym, jak znaleźć miłość, jak ją zatrzymać, jak nie zwariować od randkowania i jak zadbać o siebie" - czytamy w opisie.

Kochani, moja imperatorska moc jest z wami w RMF FM

- zapowiedziała Senyszyn na klipie promującym program.

Hanna Lis skomentowała nowy program Joanny Senyszyn. Tak okazała swoje uwielbienie

Filmik promujący nowy cykl Joanny Senyszyn spotkał się z ogromnym entuzjazmem wśród internautów. Wygląda na to, że stacja RMF FM nie będzie narzekała na brak słuchaczy. "Kocham pani mądrość życiową", "Mentorka", "Moja idolka" - czytamy w komentarzach. O kilka słów od siebie pokusiła się także Hanna Lis. "Powiem krótko. Kocham Joannę" - podkreśliła dziennikarka. Co ciekawe audycja radiowa to nie wszystko, bo Joanna Senyszyn została także ambasadorką Muzeum Memów w Płocku. "Będę sławiła imię muzeum w Polsce, na naszej planecie i w całej galaktyce" - podkreśliła w klipie, który promuje wystawę, która ruszy już 15 sierpnia.