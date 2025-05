Choć dziś kojarzona głównie jako wokalistka zespołu Piękni i Młodzi, Magdalena Narożna ma za sobą doświadczenie zawodowe, o którym niewielu wie. W rozmowie z Agnieszką Matracką z kobieta.gazeta.pl w programie "Ja wysiadam" artystka wróciła wspomnieniami do czasów, gdy pracowała jako higienistka stomatologiczna.

Magdalena Narożna przed karierą w muzyce pracowała w gabinecie stomatologicznym

Zanim Magdalena Narożna stała się rozpoznawalną wokalistką zespołu Piękni i Młodzi, jej życie zawodowe wyglądało zupełnie inaczej. Mało kto wie, że przez kilka lat związana była z branżą stomatologiczną. Jak się okazuje, nie był to zawód wybrany z pasji od najmłodszych lat, lecz raczej wynik splotu okoliczności. - To był czysty przypadek. Poszłam na studia w kierunku technicznym, który skończyłam, czyli na technologii żywności. Po roku stwierdziłam, że nie czuję tego kompletnie, że to nie jest moja bajka, że jednak ja się z tego nie nie widzę się w tym - wyjawiła.

Narożna musiała szybko odnaleźć się w dorosłym życiu. Utrzymywała się sama, dorabiała, śpiewając na weselach, ale to - jak zaznacza - było wtedy dla niej jedynie zajęciem sezonowym. Gwiazda potrzebowała bardziej stabilnego źródła dochodu. Okazja przytrafiła jej się... w gabinecie stomatologicznym. - Jedna z dziewczyn, która tam pracowała, wylatywała do Stanów i zapytała się mnie "Madzia, może byś chciała spróbować?" - wspomina i zaznacza, że początki nie były łatwe. Narożna szybko została rzucona na głęboką wodę. - Następnego dnia już po prostu zostałam praktycznie sama i musiałam wszystkiego szybko się nauczyć i w jakiś sposób to mi się zaczęło podobać - zdradziła z uśmiechem. Narożna podjęła wykształcenie w tym kierunku, ale jak przyznaje, po odebraniu dyplomu pracowała w zawodzie zaledwie jeszcze przez miesiąc.

Magdalena Narożna o ambicjach. Chciała od życia czegoś więcej

W dalszej części rozmowy Narożna wyjawiła, że choć nie planowała ścieżki kariery, jako asystentka stomatologiczna, to nowa praca bardzo jej się spodobała. Artystka przez dłuższy czas zdobywała doświadczenie, a z czasem zdecydowała się nawet na zdobycie formalnych kwalifikacji. - Chciałam robić coś więcej niż tylko rzeczy, które robi asystentka stomatologiczna - wyjawiła. Choć dziś Narożna skupia się na muzyce, to z nieukrywanym sentymentem wraca do tamtych lat.