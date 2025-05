26 maja to wyjątkowy czas dla Moniki Brodki jak i wielu innych mam, które po raz pierwszy obchodzą Dzień Matki. Choć na co dzień artystka bardzo dba o prywatność, tym razem zrobiła wyjątek i podzieliła się w mediach społecznościowych kilkoma zdjęciami. Na jednej z fotografii pojawiło się również jej dziecko. Takie kadry to rzadkość.

Monika Brodka świętuje pierwszy Dzień Matki. Wyjątkowe zdjęcie z pociechą obiegło sieć

W marcu media obiegła informacja o tym, że Monika Brodka została mamą. Choć wokalistka wciąż nie zdradziła ani płci, ani imienia swojego dziecka, w sieci coraz częściej publikuje kadry, na których widać dziecko. Na początku kwietnia po raz pierwszy pokazała w sieci drobne fragmenty twarzy malucha - usta i tył głowy. Jedno ze zdjęć uchwyciło dziecko tuż po karmieniu, o czym świadczyły ślady mleka na brodzie. Teraz na InstaStories 37-latki po raz kolejny pojawiła się urocza fotografia z pociechą - miała ku temu wyjątkowy powód. "Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy dla mnie" - napisała z dumą artystka. Na ujęciu widzimy Brodkę wtulającą się w dziecko na tle tęczy. Zobaczysz je w naszej galerii:

To nie jedyna osoba publiczna, która dzieli się w sieci wyjątkowymi postami z okazji Dnia Matki. Wśród nich znalazł się m.in. Donald Tusk, który wspomniał matkę Ewę Tusk, zmarłą w 2009 roku. W Dzień Matki rodzicielkę w poruszający sposób upamiętniła także Małgorzata Trzaskowska.

Monika Brodka w marcu 2025 roku została mamą. Kim jest jej partner?

O tym, kto jest partnerem Moniki Brodki, plotkowano przez długi czas. W styczniu 2025 roku artystka za pośrednictwem Instagrama po raz pierwszy potwierdziła, że jest związana z operatorem filmowym Mikołajem Sygudą. Z okazji jego urodzin Monika zamieściła wyjątkowy wpis, w którym zwróciła się do ukochanego. "Wszystkiego najlepszego dla mojej miłości" - mogliśmy przeczytać. CZYTAJ TEŻ: Koniec tajemnicy, Brodka w końcu pokazała partnera! Niebawem zostaną rodzicami