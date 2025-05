Małgorzata Trzaskowska cały czas trwa przy mężu, który walczy o prezydenturę. Żona Rafała Trzaskowskiego coraz częściej udziela się w mediach społecznościowych i chętnie zabiera głos w ważnych tematach społecznych, wspierając ukochanego w kampanii. Tym razem postanowiła powspominać. Z okazji Dnia Matki Trzaskowska opublikowała wzruszający post na Instagramie.

Małgorzata Trzaskowska wspomina mamę. Trudno się nie wzruszyć

Żona prezydenta Warszawy nie zapomniała o Dniu Matki, który w Polsce obchodzimy 26 maja. Z okazji tego ważnego święta opublikowała wpis, wspominający mamę. "Nasza pierwsza przewodniczka, nasz autorytet. Z czułością opatrywała nie tylko zdarte kolana. Zawsze obecna, uważna, silna" - zaczęła Trzaskowska. "To Ona stworzyła dom, w którym było ciepło, bezpieczeństwo i miłość, dzieciństwo pełne śmiechu i poczucia, że jesteśmy najważniejsi na świecie" - przyznała. Ukochana kandydata na prezydenta podkreśliła, że codziennie myśli o mamie. "Każdego dnia wracam do Niej myślami - do Jej spokoju, empatii, czułego spojrzenia. Do ogrodu, który stworzyła wokół naszego domu w Rybniku, i który dziś wszystkim o Niej przypomina. To nasza przystań - najlepsze miejsce na ziemi" - czytamy w poście. "Wspaniała mama. Najcudowniejsza babcia. Dziękuję Ci, Mamo, za wszystko. Tęsknimy wszyscy" - podsumowała Trzaskowska. Do wpisu dołączyła kilka zdjęć z dzieciństwa.

Matylda Damięcka opublikowała poruszające grafiki z okazji Dnia Matki

Matylda Damięcka od dłuższego czasu publikuje grafiki, które odnoszą się do sytuacji na świecie, wielokrotnie wzbudzając przy tym kontrowersje i dyskusje wśród internautów. 26 maja zdecydowała się na pokazanie kilku obrazów z okazji Dnia Matki. Artystka poruszyła na opublikowanych w mediach społecznościowych grafikach trudne tematy. Pojawiły się te nawiązujące do śmierci rodzica, nieidealnego ciała po porodzie, karmienia piersią, przemocy wobec kobiet, poronień oraz poświęceń związanych z wychowaniem dziecka. "Odcienie macierzyństwa" - napisała Damięcka.