25 maja odbyły się dwa marsze zorganizowane przez Rafała Trzaskowskiego oraz Karola Nawrockiego. Kandydaci na prezydenta RP ruszyli ulicami Warszawy. Karol Nawrocki nazwał swoje wydarzenie Marszem za Polską. Wśród tłumu dostrzeżono m.in. Jarosława Kaczyńskiego oraz Dominikę Chorosińską. Aktorka pochwaliła się zdjęciami w mediach społecznościowych. Zabrakło jednak Andrzeja Dudy, który poparł Nawrockiego na jego konwencji. Dlaczego? Prezydent Polski wyjaśnił powód swojej nieobecności w programie "Gość Radia Zet".

Andrzej Duda nie pojawił się na marszu Karola Nawrockiego. Wiadomo, gdzie był

Andrzej Duda nie pojawił się na marszu Karola Nawrockiego, ponieważ spędzał czas z rodziną. - Akurat niedziela to jest dzień wolny dla mnie od pracy i byłem wczoraj, żeby złożyć mamie życzenia, podziękować jej, powiedzieć, że już niedługo wracamy do Krakowa z żoną, że przyjdzie nowy prezydent RP - powiedział w programie "Gość Radia Zet". Andrzej Duda dodał, że mimo krążących w mediach plotek na temat jego obecności na marszu, nie miał w planach pojawiać się na wydarzeniu. - Pogłoski medialne pojawiają się różne, nawet współpracownicy pytali mnie, czy mają to dementować. Powiedziałem: Słuchajcie, nie żartujcie, jest kampania, za chwilę ktoś ogłosi, że mam lecieć balonem i co, też będziemy dementować? - powiedział prezydent. Duda dodał, że jego zdaniem prawdziwym poparciem dla kandydata jest głosowanie.

Karol Nawrocki był pewny siebie? Ekspertka komentuje

Karol Nawrocki wygłosił przemówienie na marszu. Marta Rodzik, ekspertka od wystąpień publicznych, przeanalizowała dla nas zachowanie kandydata. "Pewne siebie gesty mowy ciała, stukanie palcem wskazującym w blat - oznaczający podkreślenie miejsca, władzy. Ton głosu podniesiony - wręcz krzykliwy, postawa pewna siebie. Częste gesty rękoma podkreślają emocjonalność i spontaniczność mówcy" - przekazała Rodzik w rozmowie z Plotkiem. Ekspertka zwróciła także uwagę na strój Karola Nawrockiego. Jej zdaniem wygląd kandydata na prezydenta był poprawny. A jak na marszu wypadł Rafał Trzaskowski? Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.