Małgorzata Ostrowska uderzyła w Andrzeja Dudę. "To absolutnie nieludzkie"

Małgorzata Ostrowska to jedna z osób publicznych, która od wielu lat jest sojuszniczką środowiska LGBT, bo uważa, że miłość jest dla każdego. Wokalistka angażuje się w liczne akcje społeczne wspierające osoby o różnej orientacji seksualnej i otwarcie zabiera głos, kiedy osoby LGBT są dyskryminowane w przestrzeni publicznej. Teraz artystka pojawiła się w programie Mariusza Szczygła "Rozmowy (nie)wygodne" na antenie TVP Info i uderzyła w Andrzeja Dudę.

Małgorzata Ostrowska skrytykowała zachowanie Andrzeja Dudy. "Ja nie zaglądam ludziom do łóżek"

Małgorzata Ostrowska od wielu lat aktywnie angażuje się we wspieranie środowiska LGBT. Już dziesięć lat temu była ambasadorką kampanii społecznej "Ramię w ramie po równość". Jak sama podkreślała w wywiadach, zna wiele osób o innej orientacji, więc nie jest obojętna wobec tych kwestii. "Mam mnóstwo fanów wśród gejów. Są mi bliscy i chciałabym im pomóc. Chciałabym, żeby wiedzieli, że ich rozumiem i że czuję ich emocjonalność. Mam nadzieję, że to pomaga" - mówiła. Wokalistka w rozmowie z Mariuszem Szczygłem w TVP Info wróciła pamięcią do skandalizującej wypowiedzi Andrzeja Dudy z 2020 roku, kiedy prezydent określił społeczność LGBT jako "ideologię, a nie ludzi". Dosadnie oceniła zachowanie Andrzeja Dudy.

Uważam za rzecz absolutnie nieludzką to, co opowiadała ówczesna władza, co prezydent wygłaszał. Ja ludziom nie zaglądam do łóżek i nie życzę sobie, żeby zaglądano do mojej sypialni

- podkreśliła. Wokalistka dodała, że nie zamierza w tak ważnych kwestiach milczeć, ale nie jest też zaciekle walczącą polityczną działaczką. "Nie boję się przedstawiać swojego zdania. To nie znaczy, że jestem walczącą Małgorzatą Ostrowską z chorągwią na barykadach" - dodała.

Małgorzata Ostrowska o nieudanych wywiadach. "Nie znoszę ich"

W dalszej części wywiadu Małgorzata Ostrowska doceniła swojego rozmówcę. Podkreśliła, że bardzo często zdarzają się wywiady, które są dla niej irytujące, bo po raz kolejny słyszy te same pytania. "Nadal jest tak, że bywają wywiady, których nie znoszę, ponieważ niczego nowego nie wnoszą. Dziennikarz zadaje pytanie takim tonem, jakby odkrywał świat, a ja słyszałam je już milion razy" - dodała.