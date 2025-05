Katarzyna Warnke jest artystką, która nie obawia się poruszać tematów związanych z polityką i kwestiami społecznymi w mediach społecznościowych. Stało się tak również przy okazji wyborów prezydenckich w Polsce. Na tydzień przed drugą turą i głosowaniem aktorka udostępniła na Instagramie post, w którym ujawniła, którego z kandydatów na prezydenta popiera. Warnke nie gryzła się w język.

Katarzyna Warnke jasno o wyborach prezydenckich. "Nie kabaret. Ani film gangsterski"

24 maja Warnke opublikowała na Instagramie zdjęcie Rafała Trzaskowskiego oraz obszerny post, w którym jednoznacznie poparła jego kandydaturę w wyborach. Aktorka postanowiła zabrać głos ws. roli prezydenta w naszym kraju - wbijając przy tym również mocno szpilę Karolowi Nawrockiemu. "To są jednak wybory prezydenckie. A nie kabaret. Ani film gangsterski. Przy czym jeśli chodzi o kino gangsterskie, czy też sensacyjne, to było w nim paru gości, którzy mogli się podobać. Owszem. Mogli czasem imponować" - zaczęła artystka, po czym przeszła do osoby prezesa IPN. "Ale niestety styl kontrkandydata pana Rafała Trzaskowskiego można tylko wywodzić z filmów Barei, porównywać z doskonałymi skądinąd kreacjami Stanisława Tyma, które śmieszyły, jednocześnie przerażając swoją głupotą, skrajnym prymitywizmem, koniunkturalizmem, brawurą szlaucha puszczonego wolno po klepisku, którym porusza wysokie ciśnienie wody, powodując zawstydzający chaotyczny taniec" - opisała Warnke.

W dalszej części posta aktorka podkreśliła też, że zachęca do wzięcia udziału w wyborach konkretne osoby. "Nie piszę do: kiboli, gangsterów, ludzi bez opinii, kobiet niewierzących w swoje prawa, osób, które pójdą głosować, bo prezes, bo partia, (...) ludzi, którym Kościół polski (przecież nie obcy papież!) mówi, co mają robić" - wyjaśniła artystka. "Piszę do ludzi, którzy mają wartości, którzy myślą samodzielnie i ufają, że nie wszyscy kradną i oszukują" - dodała na koniec Warnke.

Rafał Trzaskowski może też liczyć na wsparcie Michała Żebrowskiego. "Nie chcę..."

Katarzyna Warnke nie jest jedyną aktorką, która zdecydowała otwarcie poinformować, kogo wspiera w wyborach. Podobnie zrobił też Michał Żebrowski, który przez całą kampanię nie kryje, że również opowiada się po stronie Trzaskowskiego. Przypomnijmy, że panowie znają się prywatnie od kilkudziesięciu lat. W opublikowanym przez Żebrowskiego na Instagramie filmiku jasno stwierdził też, co myśli o kandydaturze Nawrockiego. - Nie chcę bramkarza z agencji towarzyskiej na prezydenta - skomentował aktor.