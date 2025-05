Sławomir Mentzen zaprosił do rozmów zarówno Karola Nawrockiego, jak i Rafała Trzaskowskiego. Ten drugi pojawił się u współprzewodniczącego Konfederacji w sobotę 24 maja. Pomimo iż politycy nie zgadzali się w wielu omawianych kwestiach, nie przeszkadzało im to udać się potem na wspólne piwo. Sytuację skomentowała Matylda Damięcka, która jak zwykle opublikowała wymowną grafikę.

Matylda Damięcka komentuje wspólne piwo Rafała Trzaskowskiego i Sławomira Mentzena

Zdjęcia, na których widać Rafała Trzaskowskiego, Sławomira Mentzena i Radosława Sikorskiego siedzących razem w pubie, wywołały ogromne poruszenie w sieci. Polityk Konfederacji tłumaczył się potem na platformie X. "Z Nawrockim też bym poszedł na piwo, ale nie zaprosił. Nie rozumiem, o co niektórym chodzi. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Idę prosto. Nie dam się zapisać do żadnego z waszych obozów. A politycy powinni umieć normalnie ze sobą rozmawiać" - napisał. Do sytuacji odniosła się także Matylda Damięcka w swojej ostatniej grafice. Artystka opublikowała na Instagramie żółty napis "piwko". W ostatnią literę wpisała natomiast pacyfkę - symbol pacyfizmu i znak pokoju.

‘Pifko’

- podpisała grafikę graficzka. Damięcka chciała pokazać w ten sposób, że nawet politycy o mocno różniących się od siebie poglądach, powinni umieć ze sobą spokojnie i z klasą dyskutować. "Dlaczego nie? Możemy się różnić i wzajemnie tolerować", "Wymowne", "Piwko pokoju, oby" - pisali w komentarzach internauci.

Matylda Damięcka opublikowała grafikę dotyczącą marszów

Damięcka nie omieszkała dodać także grafiki odnoszącej się do marszów organizowanych przez Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Artystka wypisała hasła kojarzące się z wykorzystywanymi podczas takich wydarzeń transparentami. "Bez twojej wolności nie ma mojej", "Bez mojej wolności nie ma twojej", "Nasz marsz jest lepszy niż wasz" - możemy przeczytać w poście graficzki. Damięcka stworzyła też prowizoryczną mapę, na której zaznaczyła trasy obu marszów. Podkreśliła również, że dzieli je zaledwie 750 metrów, co odpowiada 12-minutowemu spacerowi.