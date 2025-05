Druga tura wyborów prezydenckich zbliża się wielkimi krokami. Kandydaci robią wszystko, aby pozyskać głosy wyborców. W niedzielę 25 maja w Warszawie odbędą się dwa marsze, organizowany przez Rafała Trzaskowskiego "Marsz patriotów" oraz "Marsz za Polską" z inicjatywy Karola Nawrockiego. W swojej najnowszej grafice Matylda Damięcka nawiązała do obu z nich.

Matylda Damięcka z nową grafiką. Skomentowała marsze kandydatów

Matylda Damięcka znana jest z tego, że komentuje bieżące wydarzenia za pomocą prostych i niezwykle trafnych grafik. Jej prace często budzą jednak skrajne emocje. Ostatnio artystka nawiązała do marszów organizowanych przez kandydatów na prezydenta. Oba wydarzenia będą miały miejsce w niedzielę 25 maja w Warszawie. Graficzka wypisała hasła kojarzące się z transparentami "Bez twojej wolności nie ma mojej", "Bez mojej wolności nie ma twojej", "Nasz marsz jest lepszy niż wasz" - czytamy. Narysowała też prowizoryczną mapę, na której zaznaczyła trasy obu pochodów. Jak zauważyła, dzieli je zaledwie 750 metrów, czyli jakieś 12 minut spacerem. Fani artystki jak zwykle byli pod wrażeniem jej prac. "O Matyldo! Masz rację! Jak rzecz sama w sobie dąży do swojego celu, tak i twoje słowa osiągnęły formę doskonałą!", "W punkt, natomiast przerażające jest, jak wiele w tych 750 metrach będzie upchane nienawiści, pogardy, poczucia wyższości i wszystkich innych brzydkich uczuć, które tworzą większe i mniejsze podziały", "Jak ja panią uwielbiam" - komentowali.

Matylda Damięcka uderzyła w Karola Nawrockiego. "Jak zawsze w punkt!"

Matylda Damięcka opublikowała ostatnio post, w którym zapowiedziała, że nie zamierza ukrywać swoich politycznych poglądów. Przy okazji podzieliła się nową grafiką, w której nawiązała do Karola Nawrockiego. Artystka wymieniła słownikowe znaczenia słowa "nawrót". "Nawrót - ponowne wystąpienie objawów choroby po okresie remisji" - głosi pierwsze hasło. "Nawrót - zmiana kierunku ruchu na przeciwny" - czytamy w drugim haśle. "Powrót do religijności lub odnowienie wiary po okresie wątpliwości lub kryzysu" - brzmi trzeci opis. Jak zwykle graficzka mogła liczyć na entuzjazm fanów. "Idealna grafika! Oby trafiła do obojętnych", "Jak zawsze w punkt! Najmądrzejsza" - zachwycali się internauci.