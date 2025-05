24 maja Rafał Trzaskowski spotkał się ze Sławomirem Mentzenem. Specjalistka ds. PR i wizerunku zauważyła, że choć początkowo Trzaskowski radził sobie całkiem nieźle, to po kilkudziesięciu minutach stres zaczął brać górę. - Zwolniona komunikacja, uśmiech oraz zaciskanie ust. Chwilami ton głosu był zbyt uniesiony. W pewnym momencie Trzaskowski zaczął przerywać prowadzącemu podczas rozmowy - tłumaczyła nam. A co o spotkaniu, które w pewnym momencie oglądało ponad 600 tys. osób, sądzą internauci?

REKLAMA

Zobacz wideo Sprzeczka Trzaskowskiego i Nawrockiego o Brauna. PiS chciało go przekupić?

Rafał Trzaskowski czy Sławomir Mentzen? Internauci podzieleni

I tym razem każdy z polityków znalazł w internecie swoich zwolenników i przeciwników. Niektórzy chwalili Rafała Trzaskowskiego za stanowcze zdanie i wracali do rozmowy Mentzenza z Karolem Nawrockim. "Merytorycznie, kulturalnie, bez wazeliny! Brawo Rafał! Zupełnie inna rozmowa niż ta z Nawrockim", "Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Dużo lepiej niż Nawrocki", "Ciekawe, jaką minę ma Nawrocki, kiedy ogląda popis Trzaskowskiego" - czytamy. Inni z kolei stwierdzili, że prezydent Warszawy nie najlepiej poradził sobie z pytaniami Mentzena. "Mentzen dosłownie go zgrillował", "No i to są pytania. Naprawdę dobrze przygotowany Mentzen", "Jak nie lubiłem Sławka za tę hulajnogę, to dziś się spisuje jak dojrzały gościu. Szacunek". A waszym zdaniem kto wypadł lepiej? Sławomir Mentzen czy Rafał Trzaskowski? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Rafał Trzaskowski i Sławomir Mentzen opowiedzieli o wrażeniach po rozmowie

- Przede wszystkim pierwszy raz miałem okazję ze Sławomirem Mentzenem dłużej porozmawiać - zaczął Trzaskowski. - Są rzeczy, w których jesteśmy w stanie prowadzić normalny dialog i się zgodzić. O to chodziło, o spokojną, merytoryczną dyskusję. (...) Jeżeli przekonałem jedną trzecią (wyborców Sławomira Mentzena. przyp. red) to dobrze. Mamy jeszcze tydzień na przekonywanie. (...) Niczego poza książką nie podpisałem. Uważam, że jak składam deklaracje, to wystarczy - podsumował. A co powiedział Sławomir Mentzen? - Bardzo przyjemnie mi się rozmawiało. Myślę, że to była ciekawa rozmowa. Dobrze, że telewizje zaczęły transmitować takie rzeczy, widać, że jest zapotrzebowanie na dłuższe formy. (...) Myślę, że Rafałowi Trzaskowskiemu nie udało się przekonać moich wyborców, ale to nie było jego celem, chciał zmobilizować swoich wyborców