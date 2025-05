Debata prezydencka przed drugą wyborów rozgrzała internet do czerwoności. Gdy jedni zastanawiają się nad tym, który z kandydatów wypadł lepiej, inni zwracają uwagę na szokujące zachowanie Karola Nawrockiego. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej w pewnym momencie włożył do ust coś, co od razu przyciągnęło uwagę oglądających debatę. Głos na ten temat szybko zabrał szef sztabu Nawrockiego Paweł Szefernaker. "Rozwiążę tę zagadkę: to był snus (sam Karol Nawrocki nazywa to gumą nikotynową), by nie zasnąć podczas tyrad Rafała Trzaskowskiego. A tych, którzy mają jakieś niezdrowe sugestie, zapraszamy na otwarte testy wydolnościowe i zdrowotne" - czytamy na X. Nie wszyscy do zachowania Nawrockiego podeszli z taką samą pobłażliwością. Głos zabrał dziennikarz Piotr Mieśnik.

Zobacz wideo Nawrocki zrobił to podczas debaty! Uchwyciły to kamery

Karol Nawrocki przekroczył granice. Takiego zachowania nie należy lekceważyć

Piotr Mieśnik, współautor książki "Noski. Tak ćpają polskie dzieci" (drugim z autorów pozycji o narkotycznej pandemii wśród dzieci i polskiej młodzieży jest Magdalena Mieśnik), zwraca uwagę, że bagatelizowanie zachowania Nawrockiego jest społecznie krzywdzące. "Nie, to nie jest nic takiego. To jest masakra" - zaczął we wpisie na Facebooku Mieśnik. "Tak samo jakby na wizji zapalił papierosa, czy wychylił kieliszek wódki. W naszej książce 'Noski' poświęciliśmy rozdział temu jak my, dorośli, normalizujemy i romantyzujemy dzieciom używanie uzależniających substancji. Na alarm biją eksperci" - czytamy.

Głos w tej sprawie zabrała również minister zdrowia Izabela Leszczyna. "Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania produkcji i wprowadzania do obrotu tytoniu do stosowania doustnego. Takim produktem jest snus, który nie ma nic wspólnego z gumą nikotynową! (Czyżby Pan Nawrocki oszukiwał swój własny sztab?) Pewne jest, że kandydat PiS na Prezydenta RP promuje bardzo szkodliwy, mocno uzależniający i nielegalny produkt przed milionami widzów, także niepełnoletnich" - napisała.

Przypomnijmy, że w Polsce sprzedaż snusów zawierających tytoń jest nielegalna. Na rynku, zgodnie z prawem są dostępne jednak ich beztytoniowe zamienniki. Więcej o tym, czym jest snus przeczytacie TUTAJ.

