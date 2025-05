Chylińska zaskoczyła wyznaniem. Miała ważny powód. "Wybaczam"

Agnieszka Chylińska zaczynała karierę jeszcze jako nastolatka. Dziś jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej charyzmatycznych polskich wokalistek. Gwiazda od 2008 roku zasiada także w jury polskiej wersji programu "Mam talent!". Niedawno artystka świętowała urodziny. Z tej okazji podzieliła się z internautami refleksyjnym wpisem.

Agnieszka Chylińska świętuje 49. urodziny na Instagramie. Nawiązała do swojej przeszłości

W piątek 23 maja Agnieszka Chylińska skończyła 49 lat. Wokalistka rzadko dzieli się prywatnością na Instagramie, jednak z okazji urodzin zrobiła wyjątek. Gwiazda opublikowała zdjęcie, na którym pozuje na łące ze wzniesionymi w górę rękami. Uwagę zwraca szczególnie podpis pod fotografią, w którym artystka nawiązała do swojej przeszłości.

Przytulam siebie sprzed lat. Wybaczam sobie KIEDYŚ. Kocham siebie dzisiaj. Czego i wam życzę w dniu moich urodzin

- napisała piosenkarka.

Pod postem pojawił się wysyp urodzinowych życzeń od internautów. Nie zabrakło także komentarzy od znanych koleżanek Chylińskiej. "Piękne" - podsumowała lakonicznie Beata Sadowska. "Przytulam urodzinowo, niech się darzy, kochana" - napisała Paulina Krupińska.

Agnieszka Chylińska dwa razy stawała na ślubnym kobiercu. Mało kto pamięta jej pierwszego męża

Agnieszka Chylińska od lat związana jest z tajemniczym Markiem, za którego wyszła w 2010 roku. Para wychowuje trójkę dzieci. Niewielu pamięta jednak, że w przeszłości artystka była żoną Krzysztofa Krysiaka, byłego menedżera polskiego oddziału wytwórni Sony Music. Para rozwiodła się po zaledwie roku małżeństwa. Po latach eksmąż wokalistki zaprzeczył, jakoby to ogromna popularność artystki miała spowodować rozpad związku. Sam również był wówczas związany ze środowiskiem show-biznesowym. - Mieliśmy z Agnieszką wielu wspólnych znajomych, obracaliśmy się w tym samym środowisku. Życie codzienne i praca się przenikały, jednak dbaliśmy o to, by mieć prywatność i czas dla siebie - zdradził w rozmowie z Plejadą. Dziś Krysiak realizuje się w zupełnie innej branży - zajmuje się rozwojem duchowym oraz medycyną alternatywną.