Za nami kolejna debata prezydencka. Tym razem naprzeciwko siebie stanęli Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski. Choć oboje chcieli wypaść jak najlepiej, to chwilami stres dawał o sobie znać. - W przypadku Trzaskowskiego było to oblizywanie się, a u Nawrockiego ruszanie się za mównicą - zauważyła w rozmowie z Plotkiem trenerka wystąpień publicznych - Anna Kulma. Zupełnie inaczej do tematu podeszli internauci. Fabryka memów ruszyła i nie wygląda na to, by miała się zatrzymać.

Debata prezydencka. Karol Nawrocki nie wiedział, kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie

W trakcie dyskusji Nawrocki skrytykował Trzaskowskiego za jego wypowiedź dotyczącą wojny w Ukrainie. - Chyba jeszcze wojny w 2015 roku w Ukrainie nie było panie wiceprzewodniczący - zaczął Nawrocki. Błyskawicznie na te słowa zareagował Trzaskowski. - W 2014 roku już była. Zajęcie Krymu to już była wojna. Nawet tego pan nie wie - zwrócił mu uwagę. W internecie szybko pojawiły się memy, w których internauci przypominają, że dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej powinien znać podstawowe fakty historyczne. Przewijają się również zdjęcia Nawrockiego w kibolskich kominiarkach i czapkach piłkarskich klubów, czym nawiązywali do jego wypowiedzi o ustawkach kibiców, w których podobno miał brać udział. Uwadze internautów nie umknęła również matematyczna pomyłka. - To było 300 wiz, a nie 300 tys. wiz - poprawiał Nawrocki Trzaskowskiego. - Pomylił się więc pan dokładnie o tysiąc - wypalił. Uchwycono również moment, w którym Nawrocki w niezrozumiały dla widza sposób wkłada sobie coś do ust. Nagranie z tego "zajścia" znajdziecie na końcu artykułu, a podsumowanie z memami w naszej galerii.

Debata prezydencka. Rafał Trzaskowski wypadł lepiej? W komentarzach aż wrze

Pod transmisjami z debaty zaroiło się od komentarzy. Jedni uważają, że "pojedynek" wygrał Rafał Trzaskowski, inni, że to Karol Nawrocki zaprezentował się lepiej. Są i tacy, którzy uważają, że żaden z nich nie sprostał oczekiwaniom. "Trzaskowski miażdży – konkretny, spokojny i przygotowany", "Karol Nawrocki wydaje się bardziej opanowany", "Nijaka i niemerytoryczna ta 'debata'. Wzajemna nawalanka", "Ich wypowiedzi to wzajemne obrzucanie się winą" - czytamy. A według Was kto poradził sobie lepiej?