18 maja odbyły się wybory prezydenckie. Rafał Trzaskowski uzyskał 31,36 proc. głosów. Karola Nawrockiego poparło 29,54 proc. wyborców. Na trzecim miejscu uplasował się Sławomir Mentzen z 14,8 proc. głosów. Druga tura odbędzie się w niedzielę 1 czerwca. Kandydaci walczą o głosy wyborców i spotkali się na debacie prezydenckiej prowadzonej przez Jacka Prusinowskiego. Dyskusja polityków wzbudziła niemałe emocje.

Debata prezydencka. Rafał Trzaskowski wypadł lepiej? W komentarzach aż wrze

Internauci na bieżąco wymieniali się spostrzeżeniami podczas emocjonującej debaty prezydenckiej. "Trzaskowski miażdży – konkretny, spokojny i przygotowany", "Brawo Rafał", "Rafał Trzaskowski pokonał Nawrockiego" - brzmiały niektóre komentarze pod transmisją na żywo. Nie wszyscy byli jednak takiego samego zdania. "Karol Nawrocki wydaje się bardziej opanowany", "Nawrocki wypada lepiej" - czytamy. Nie zabrakło także głosów, że żaden z kandydatów nie zaprezentował się wystarczająco dobrze. "Nijaka i niemerytoryczna ta 'debata'. Wzajemna nawalanka", "Ich wypowiedzi to wzajemne obrzucanie się winą", "Obaj mówili dużo, ale niewiele z tego wynikało", "Nikt nie daje jasnej odpowiedzi na najważniejsze pytania. Duże rozczarowanie" - czytamy. Jak widać, zdania na temat debaty prezydenckiej są bardzo podzielone. A kto Waszym zdaniem wypadł lepiej? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Debata prezydencka. Projektant ocenił stylizacje Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Jasne wnioski

Porozmawialiśmy z Robertem Czerwikiem na temat stylizacji polityków podczas debaty prezydenckiej. Zdaniem projektanta Trzaskowski wypadł lepiej. Dlaczego?- To są właśnie te momenty, kiedy moda pokazuje swoją prawdziwą siłę - nie w wielkich kontrastach, ale w niuansach. Na pierwszy rzut oka mamy dwóch panów w bardzo podobnych granatowych garniturach. A jednak, kiedy spojrzymy bliżej, dostrzeżemy, że diabeł - a może raczej styl - tkwi w szczegółach. Pan Nawrocki postawił na klasykę: biała koszula, czerwony krawat, prosty i czytelny kontrast z granatem. To bezpieczne, poprawne. Za to pan Trzaskowski - i to, co niezwykle mi się podoba - zdecydował się na coś więcej niż klasykę. Koszula z włoskim kołnierzykiem, bordowy odcień czerwieni w krawacie o szerszym kroju i wyrazisty węzeł. To wszystko razem daje efekt ekskluzywny, przemyślany i, co najważniejsze, osobisty - podsumował projektant w rozmowie z nami.