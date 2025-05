Doda od lat wzbudza zainteresowanie mediów, będąc jedną z największych gwiazd rodzimego show-biznesu. Piosenkarka wystąpi podczas imprezy Polsat Hit Festiwal, który rusza 23 maja i potrwa cały weekend. Okazuje się, że wokalistka otrzymała poważne brzmiące pogróżki. Rabczewska nie ukrywa, że groźby, które skierowała do niej anonimowa osoba, są poważne. Czy zobaczymy ją na scenie?

Zobacz wideo Gojdź szczerze o Dodzie. Wtem zapytaliśmy o lifting Lipińskiej

Doda otrzymała pogróżki. To do niej napisano

Doda zaśpiewa podczas Polsat Hit Festiwal w Operze Leśnej. Zobaczymy ją na scenie 23 maja, a dzień później wystąpi w ramach koncertu "Gdzie się podziały tamte prywatki?". Gwiazda miała próbę generalną. Jak przekazała na InstaStories, otrzymała poważne groźby. - Wracam z próby generalnej, wszystko super. Mniej super ma mój menegment, bo jest właśnie na komisariacie policji. Niestety, dostałam pogróżki, że zostanę dzisiaj, cytuję: 'z*******a na scenie', ewentualnie jutro, więc zgłaszam sprawę na policję - wyjawiła piosenkarka.

- Nie wiem, czy w ogóle w tym wypadku pozwolą mi wystąpić. Sama nie wiem, czy dobrze robię, że to zgłaszam, ale chciałam, by (moi fani - przyp. red.) jakkolwiek wiedzieli, co się dzieje, mieli oczy dookoła głowy. Ci psychopaci są coraz gorsi. Nie będę tego bagatelizować. Nie jest to fajne, nie jest to miłe - mówiła Doda. Wspomniała również o inicjatywie artyści przeciw nienawiści. Rabczewska upubliczniła treść szokującej wiadomości, którą na skrzynkę mailową otrzymał jej mecenas oraz menedżerka. Osoba, która zdecydowała się na przesłanie maila, grozi jej śmiercią, wyzywając niewybrednymi słowami.

DodaOtwórz galerię

Doda wystąpi na Polsat Hit Festiwal? Jasna deklaracja gwiazdy

Jak podkreśliła gwiazda, nie ma zamiaru rezygnować z występu w Sopocie. Zaznaczyła, że czuje ogromne wsparcie ze strony fanów. "Nie dam się zastraszyć i zarówno dziś, jak i jutro jestem tylko dla was" - pisała, zapewniając, że pojawi się na sopockiej scenie. "Jestem ponadto i mam dużo siły. Proszę także, byście mieli oczy dookoła głowy i baczyli na swoje bezpieczeństwo. Policja wzmożyła ochronę i będzie wśród was" - zapewniała obserwatorów wokalistka.