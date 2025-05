Wielka radość u Józefowicza. Jego rodzina się powiększyła!

Janusz Józefowicz doczekał się trójki dzieci. Kamila i Jakub, którzy są pociechami z pierwszego małżeństwa aktora, są już dorośli. Z Nataszą Urbańską dyrektor artystyczny Teatru "Studio Buffo" ma córkę Kalinę, która ma 17 lat. Rodzina Józefowicza właśnie się powiększyła, o czym dowiedzieliśmy się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jego syn doczekał się pierwszego dziecka.

Janusz Józefowicz doczekał się wnuczki. Poznaliśmy jej imię

Jakub Józefowicz zdecydował, by pójść w ślady ojca i związał się z branżą filmową i teatralną. Popularność przyniosła mu rola Łukasza Wojciechowskiego w "M jak miłość", dzięki której dał się poznać szerszej widowni. Jego ukochana Julia Mikrut 23 maja ogłosiła, że właśnie urodziła! Na świecie pojawiła się pierwsza pociecha pary. Jak dowiadujemy się ze wpisu umieszczonego przez Mikrut w mediach społecznościowych, zakochani doczekali się córki. To jednocześnie pierwsza wnuczka Janusza Józefowicza. Wcześniej na świecie pojawił się Tadeusz - syn jego córki Kamili. Ukochana Jakuba Józefowicza podzieliła się na Instagramie również imieniem wybranym dla pociechy. "Świat stał się piękniejszy – powitaliśmy naszą córeczkę Janeczkę" - napisała Mikrut. Pod postem pojawiła się masa gratulacji, do których się oczywiście dołączamy.

Janusz Józefowicz pęka z dumy. Jego córka już spełnia się artystycznie

Córka Janusza Józefowicza i Nataszy Urbańskiej jest już częścią Teatru "Studio Buffo". Kalina gra w musicalu "Metro" i może poszczycić się talentem do aktywności takich jak śpiew, aktorstwo, taniec i rysunek. Nastolatka dba również o rozwój w sieci, prężnie prowadząc profile w mediach społecznościowych. W lutym tego roku rodzice Kaliny pojawili się w "halo tu polsat". Józefowicz nie mógł się nachwalić córki. - Teraz gramy w halach sportowych, gdzie przychodzą tysiące ludzi na ten spektakl i to mnie niezmiennie zadziwia po prostu. [...] No, to już jest kolejne pokolenie. Już mój syn gra główną rolę. Kalina [nasza córka - przyp. redakcji] też już gra - zdradził z dumą aktor.