Agata Rubik już od lat regularnie utrzymuje kontakt z fanami i działa w medialnej przestrzeni jako influencerka. Celebrytka chętnie pokazuje w sieci swoje codzienne życie. W 2023 roku wraz z mężem Piotrem Rubikiem i córkami przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych i już od początkowych etapów życia za oceanem na bieżąco relacjonowała poszczególne etapy aklimatyzacji na amerykańskiej ziemi. Para wybrała Miami i wygląda na to, że cała czwórka doskonale się tam czuje i nie zamierza wracać do kraju. Pamiętacie początki Agaty Rubik w mediach?

Wiecie, jakie wykształcenie ma Agata Rubik? Studia skończyła tuż przed narodzinami pierwszej córki

Nie wszyscy pamiętają, że Agata Rubik karierę w mediach zaczęła od udziału w popularnej produkcji. Aktorka pojawiła się u boku nieżyjącej już Anny Przybylskiej w filmie Jarosława Żamojdy "Rh+". Na swoim koncie ma także kilka tytułów miss. Ostatnio influencerka zorganizowała na Instagramie sesję Q&A i wyjawiła, jakie ma wykształcenie. Jak się okazuje, jeszcze przed narodzinami swojej pierwszej córki obroniła dyplom. Agata Rubik zdobyła wtedy tytuł magistra z dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Skończyłam dziennikarstwo i komunikację społeczną. Najpierw trzyletnie studia licencjackie we Wrocławiu, a potem dwuletnie, uzupełniające studia magisterskie w Warszawie i obroniłam się jako pierwsza na roku, kilka dni przed urodzeniem Helenki

- wyjawiła.

