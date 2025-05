Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. Zwyciężył Rafał Trzaskowski z wynikiem 31,36 proc. głosów. Do drugiej tury wyborów wszedł także Karol Nawrocki, który zdobył 29,54 proc. głosów. Trwa zacięta walka między politykami przed drugą turą wyborów, która odbędzie się już 1 czerwca. Rafał Trzaskowski w walce o głosy może liczyć na wsparcie Michała Żebrowskiego. Panowie znają się jeszcze z czasów wczesnej młodości.

Michał Żebrowski wsparł Rafała Trzaskowskiego. Tak podsumował kandydaturę Nawrockiego

Rafał Trzaskowski i Michał Żebrowski znają się już od ponad 40 lat. Nie wszyscy wiedzą, że mając siedem lat, siedzieli razem w szkolnej ławce i rywalizowali nawet o tę samą dziewczynę. Już wtedy zaczęła się ich przyjaźń, która trwa do dziś. Michał Żebrowski często podkreśla, że Rafał Trzaskowski to "najinteligentniejszy, najmądrzejszy człowiek, jakiego spotkał w życiu". Z kolei prezydent Warszawy mówi, że bardzo ceni przyjaźń z aktorem. - Abstrahując od tego, że Michał jest genialnym gościem, to takie przyjaźnie od dziecka ceni się wyjątkowo. Nie jest ich dużo - wspominał na łamach magazynu "Viva!". Trzaskowski może liczyć na wsparcie przyjaciela w walce o stanowisko prezydenta Polski. Michał Żebrowski niedawno opublikował w mediach społecznościowych krótkie nagranie, w którym poparł swojego przyjaciela w walce o prezydencji stołek. Przy okazji w niewybrednych słowach aktor zdyskredytował Nawrockiego.

Nie chce bramkarza z agencji towarzyskiej na prezydenta

- stwierdził Żebrowski.

