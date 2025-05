W 2022 roku Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke opublikowali w mediach społecznościowych informację o zakończeniu związku. "Z przykrością pragniemy poinformować, że wspólnie podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Była to decyzja trudna, lecz konieczna, aby każdy z nas mógł na nowo budować swoje życie. W trosce o dobro naszej córki, która jest dla nas najważniejszym priorytetem, prosimy o poszanowanie naszej prywatności" - napisano w oświadczeniu. Początkowo informacja o zakończeniu jednego z najbardziej znanych aktorskich małżeństw w Polsce była dla wszystkich dość zaskakująca. Niedługo potem w mediach zaczęły pojawiać się wieści o nowej relacji aktora. Nowa ukochana Stramowskiego, Natalia Krakowska, poznała aktora na planie filmu "Fighter", gdzie zajmowała się scenografią. W jednym z ostatnich wywiadów Stramowski opowiedział o wyzwaniu, jakim jest tworzenie patchworkowej rodziny.

REKLAMA

Zobacz wideo Ukochany rzucił Gessler w dniu osiemnastki. "Jeden związek się kończył, a miał być małżeństwem. Drugi się zaczynał"

Piotr Stramowski o wyzwaniach rodziny patchworkowej. "Trudna sprawa"

Piotr Stramowski ze związku z Katarzyną Warnke ma córkę Helenę. Jego nowa ukochana także ma dziecko z poprzedniej relacji. W rozmowie z serwisem Jastrząb Post Stramowski przyznał, że planowanie codzienności w takim układzie jest sporym wyzwaniem, bo należy robić to tak, aby nikt nie został pominięty. Aktor opowiedział, jak ostatnio wyglądało to w jego przypadku.

Patchwork, trudna sprawa, trzeba sobie jakoś to organizować. Właśnie wróciliśmy z Majorki, byliśmy na wyjeździe ze znajomymi. Tak jak w każdej rodzinie - szkoła, przedszkole, praca. Czekamy teraz jeszcze na jeden wyjazd, na drugie wakacje

- Te były trochę nielegalne, można powiedzieć, bo w trakcie roku szkolnego. A teraz czekamy na te, które będą już legalnie, jak się rozpocznie sezon wakacyjny - podkreślił aktor.

Piotr Stramowski o życiu z nową partnerką, która ma dziecko z poprzedniego związku. "Niekończąca się lekcja"

Piotr Stramowski w rozmowie z serwisem Jastrząb Post podkreślił, że żyjąc w rodzinie patchworkowej, każdego dnia można się czegoś uczyć, co bywa bardzo rozwijające. - To jest taka niekończąca się lekcja. Na pewno odpowiedzialności za drugiego człowieka i za to, czego się go uczy, za swojej czyny, słowa - podsumował.