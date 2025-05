Obsceniczny wybryk Biebera. Sieć huczy od krytyki

W ostatnich miesiącach Justin Bieber coraz częściej wzbudzał niepokój fanów swoim zaskakującym zachowaniem. W drugiej połowie kwietnia artysta został zauważony w stanie totalnej dezorientacji na festiwalu Coachella. Dodatkowo w mediach społecznościowych stale pojawiają się nagrania, na których wokalista zachowuje się niepokojąco, wywołując tym samym spekulacje na temat stanu swojego zdrowia psychicznego i problemów z używkami.

Ostatnio Justin Bieber ponownie znalazł się w centrum uwagi, tym razem również z powodu swojego niepokojącego zachowania. 21 maja w Beverly Hills gwiazdor został ukarany mandatem za nieprawidłowe parkowanie, co wyraźnie wyprowadziło go z równowagi. Kanadyjski wokalista, po opuszczeniu jednego z tamtejszych banków zauważył mandat na swoim luksusowym samochodzie. Wszystko dlatego, że auto gwiazdora zostało zaparkowane w nieprawidłowym miejscu i bez przedniej tablicy rejestracyjnej, co jak można się domyślić, jest niezgodne z prawem stanu Kalifornia. Gdy Bieber dotarł do pojazdu, paparazzi zarejestrowali jego wulgarną reakcję - wokalista bowiem nieoczekiwanie chwycił się za krocze, co odebrano jako obsceniczny gest protestu. Zachowanie artysty szybko obiegło media społecznościowe i wywołało lawinę negatywnych komentarzy. "Mam nadzieję, że dostanie pomoc, bo ewidentnie z czymś się zmaga. Jeśli Lindsey dała radę, to ty też możesz Justin", "Jego życie okazało się trudne, pełne problemów i biedne w środku" - pisali fani pod jednym z postów na Facebooku.

Justin Bieber zabiera głos w sprawie Diddy'ego. Stanowczo odcina się od spekulacji

12 maja ruszył proces Seana Combsa, którego oskarżono o poważne przestępstwa, takie jak handel ludźmi czy szantaż. Wkrótce po tym, jak Diddy usiadł na ławie oskarżonych, głos w jego sprawie zabrał w imieniu artysty rzecznik Biebera. 15 maja portal TMZ otrzymał oficjalne stanowisko piosenkarza. "Chociaż Justin nie jest jedną z ofiar Seana Combsa, to istnieją osoby, które rzeczywiście zostały przez niego skrzywdzone. Odwracanie uwagi od tej prawdy szkodzi sprawiedliwości, której te ofiary potrzebują i zasługują na nią" - przekazał rzecznik w wiadomości do redakcji. Dodatkowo według źródeł cytowanych przez TMZ, między raperem a Bieberem istniały jedynie zawodowe relacje, a żadne nadużycia nie miały mieć miejsca.

