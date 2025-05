Shakira upadła na scenie. Wszystko się nagrało. Wiadomo, jak się czuje

Shakira ma za sobą bardzo trudne chwile. W 2022 roku media obiegła informacja o tym, że wokalistka rozstała się z Gerardem Pique, z którym doczekała się dwójki dzieci. Powodem rozpadu ich związku miała być zdrada piłkarza. Niedługo później piosenkarka przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. Zaczęła wydawać nowe piosenki, w których poruszała temat złamanego serca. Obecnie trwa także jej trasa "Las Mujeres Ya No Lloran". Podczas jednego występu doszło do nieprzewidzianej sytuacji.

Shakira upadła na scenie. Fani zachwyceni profesjonalizmem wokalistki. "Podziwiam"

20 maja Shakira wystąpiła przed publiką w Montrealu. Podczas wykonywania przeboju "Whenever, Wherever" wokalistka straciła równowagę i upadła na scenie. Piosenkarka szybko wstała i z uśmiechem kontynuowała swoje wystąpienie. Nagranie z koncertu mocno zmartwiło jej fanów, którzy ruszyli z komentarzami w mediach społecznościowych. "To wyglądało boleśnie", "Biedna", "Mam nadzieję, że nic jej nie jest" - czytamy na TikToku. Niektórzy docenili także profesjonalizm wokalistki, która nie przerwała show. "Tylko Shakira może upaść na ziemię i wciąż zachwycać", "To jest profesjonalistka", "Podziwiam" - pisali. Wygląda na to, że zmartwieni fani wokalistki mogą spać spokojnie. Jak informują zagraniczne media, Shakira czuje się dobrze i nie planuje odwoływać zaplanowanych koncertów.

Shakira w szczerym wyznaniu o koncertach. "Nie chodzi o moje ego"

Shakira nie ukrywa, że występy przed publiką są dla niej niezwykle ważne. W niedawnym wywiadzie opowiedziała o koncertowaniu. "Emocje, które odczuwamy każdej nocy podczas występów, od radości, momentów, kiedy śpiewamy, tańczymy i świętujemy, po chwile, kiedy widzę ludzi wzruszonych, płaczących i wspominających chwile ze swojego życia. To coś więcej niż koncert. Nie chodzi o moje ego. To społeczność, związek i dialog między publicznością a artystką, która poświęciła całe swoje życie tworzeniu muzyki, która była ścieżką dźwiękową ich życia" - powiedziała wokalistka dla eu.usatoday.com.