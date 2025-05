8 maja z komina w Watykanie wydobył się biały dym, czym oznajmiono, że zakończyła się debata kardynałów i w końcu wybrano osobę, która zajmie urząd Głowy Kościoła. Jednym z pierwszych dziennikarzy, którzy zareagowali na te wieści, był Piotr Kraśko, który podkreślił, że jesteśmy świadkami historii. "Nasza reżyserka w chwili, gdy padły słowa Habemus Papam! Dzieje się historia! I Amerykanin!" - napisał na Instagramie. To właśnie Piotr Kraśko był jednym z dziennikarzy, który przed laty relacjonował wydarzenia w Watykanie, kiedy zmarł Jan Paweł II. Kraśko od lat funkcjonuje w mediach, ale mało kto wie, że nie jest absolwentem dziennikarstwa. Z wykształcenia jest specjalistą w zupełnie innej dziedzinie.

Piotr Kraśko ma zaskakujące wykształcenie. Studiował na prestiżowej uczelni

Piotr Kraśko już od lat zajmuje się dziennikarstwem. Aktualnie jest związany ze stacją TVN. Zanim dołączył do ekipy "Faktów" pracował dla stacji TVP m.in. jako korespondent w Brukseli, Rzymie i Waszyngtonie. Kiedy umierał Jan Paweł II, Kraśko przez ponad dwa miesiące przebywał w Watykanie jako korespondent "Wiadomości". Był w samym centrum wydarzeń, co opisał m.in. w swojej książce "Kiedy świat się zatrzymał 63 dni w Watykanie z Piotrem Kraśko", którą wydano w 2005 roku. "Jedno wiem na pewno, to, czego doświadczyłem w Rzymie w ciągu tych 63 dni, było czymś niesamowitym. To były dla mnie może najważniejsze dni w życiu" - podkreślił.

Piotr Kraśko ma także za sobą karierę w "Dzień dobry TVN", gdzie tworzył duet z Kingą Rusin. Co ciekawe, chociaż Kraśko od wielu lat związany z dziennikarstwem, to ma zupełnie inne wykształcenie. Absolwent IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie wybrał studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Wiedzieliście o tym?

Mentzen pogardliwie wypowiedział się o Piotrze Kraśce. Stacja TVN wbiła szpilę politykowi

Ostatnio Sławomir Mentzen w niewybrednych słowach wypowiedział się o Kraśce. - Ja rozmawiałem nawet kiedyś z Piotrem Kraśką, w związku z czym jestem w stanie naprawdę z prawie każdym rozmawiać - stwierdził Mentzen podczas niedawnej konferencji prasowej. Co ciekawe stacja TVN postanowiła zareagować na wypowiedź polityka Konfederacji. "Co tu kryć, trudne pytania są naszą specjalnością. A najlepsze rozmowy zaczynają się od trudnych pytań. Rozmawiać z Piotrem Kraśką można na przykład w 'Fakty po Faktach'. Zapraszamy, zapraszamy, ale nie każdy przyjmuje zaproszenie" - napisano w poście. Więcej przeczytasz tutaj: Mentzen się zagotował i uderzył w Kraśkę. Dostał mocną odpowiedź od TVN