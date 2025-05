W lutym 2023 roku w jednym z londyńskich klubów doszło do incydentu, który dziś może mieć poważne konsekwencje prawne dla Chrisa Browna. Według zeznań producenta muzycznego Abe’a Diawa artysta miał zaatakować go butelką tequili, zadając mu poważne obrażenia głowy i nóg. Sprawa nabrała rozgłosu w listopadzie 2023 roku, kiedy to mężczyzna złożył przeciwko Brownowi pozew cywilny, a prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie o ciężkie uszkodzenie ciała.

Chris Brown wraca na trasę. Musi zapłacić olbrzymią kaucję

Półtora roku po zdarzeniu, 15 maja 2025 roku, Chris Brown został zatrzymany przez policję w Manchesterze i osadzony w areszcie. Do zdarzenia doszło w trakcie europejskiej części światowej trasy koncertowej wokalisty zatytułowanej "Breezy Bowl XX". Gwiazdor miał wystąpić w mieście z dwoma koncertami. Do występów jednak w związku z zatrzymaniem artysty nie doszło. Dzień później wokalista stanął przed sądem, który ze względu na wagę zarzutów skierował sprawę do Sądu Koronnego w Southwark. Chociaż początkowo odmówiono Brownowi prawa do zwolnienia za kaucją, to przełom nastąpił 21 maja, kiedy sąd ostatecznie zgodził się na jego zwolnienie pod warunkiem wpłacenia 6,7 mln dolarów.

Wokalista musi także przestrzegać ścisłych reguł m.in. przekazać informacje o miejscu pobytu i nie kontaktować się z rzekomą ofiarą. Co więcej, BBC podaje, że artysta musiał natychmiast wpłacić pierwszą część kaucji - 4,5 mln dolarów - a resztę uregulować w ciągu tygodnia. Warto również dodać, że mimo trwającego postępowania, Brown będzie mógł rozpocząć europejską trasę koncertową i ma wystartować z nowymi koncertami 8 czerwca w Amsterdamie.

Chris Brown pobił Rihanne. Tą sprawą żyły wszystkie media

Chris Brown i Rihanna zaczęli być parą w 2008 roku i choć uchodzili za jedną z najgorętszych par show-biznesu, ich relacja daleka była od idealnych. Rok po rozpoczęciu związku zachowanych media obiegła zaskakująca wiadomość. Do dramatycznego incydentu doszło tuż przed galą Grammy w 2009 roku. Podczas jazdy samochodem Rihanna zajrzała do telefonu Chrisa Browna, co wywołało jego gwałtowną reakcję. Próbował wyrzucić ją z pojazdu, a gdy to się nie udało, brutalnie ją pobił i groził śmiercią. Po wszystkim piosenkarka trafiła do szpitala. Wstrząsające zdjęcia posiniaczonej Rihanny szybko obiegły media, a winę Chrisa ujawniono niemal natychmiast. Muzyk otrzymał pięć lat w zawieszeniu oraz zakaz zbliżania się do byłej partnerki.

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.