Do głośnego incydentu z udziałem Jacka Kopczyńskiego doszło we wtorek, 20 maja w restauracji Hotelu Poselskiego około godz. 22. Aktor miał kierować w stronę Dariusza Mateckiego i Zbigniewa Ziobry obraźliwe komentarze. Matecki miał mu zwrócić uwagę, na co Kopczyński zareagował agresją. "Uderzył mnie, a następnie drugiego posła PiS. Zabrała go Straż Marszałkowska, a następnie policja"- przekazał Matecki na platformie X. Teraz pojawiły się nowe doniesienia.

Jacek Kopczyński zatrzymany

Jak donosi Onet, Jacek Kopczyński, aktor znany m.in. z "M jak miłość", formalnie był gościem posła PiS Daniela Milewskiego. Do Sejmu miał go wprowadzić jednak były poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Girzyński, który poprosił Milewskiego o pomoc w uzyskaniu wejścia do gmachu parlamentu dla swoich gości. Według ustaleń portalu napastnik miał pociągnąć posła Mateckiego za krawat i uderzyć drugiego z posłów Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztofa Cieciórę. "Straż Marszałkowska zatrzymała Jacka Kopczyńskiego i przekazała policji, która została wezwana na miejsce. Aktor miał w organizmie około promila" - czytamy.

"Został przewieziony na badania do szpitala ze względu za złe samopoczucie. Posłowie nie odnieśli widocznych obrażeń, nie byli poddani hospitalizacji. Poseł Ciecióra oświadczył, że jest pijany, ale nie był badany. Miejsce zdarzenia jest objęte monitoringiem" - przekazała w rozmowie z Onetem Policja. Aktor jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty.

Krzysztof Ciecióra mówił o zawiadomieniu do prokuratury

Poseł Prawa i Sprawiedliwości udzielił wywiadu telewizji wPolsce24. Ciecióra przekazał, że nie zamierza odpuszczać sprawy. - Ja dzisiaj też składam zawiadomienie przeciwko temu człowiekowi, bo została naruszona moja nietykalność cielesna i nie zostawię tego tak po prostu. Facet przyszedł do Sejmu i zaatakował posłów. To była po prostu czysta nienawiść, chęć wyżycia się, wyżycia swoich jakichś emocji. Tam nie było żadnej dyskusji. Po prostu ten człowiek przyszedł, zaczął nas wszystkich wyzywać. Przede wszystkim zaatakował ministra Ziobrę, Darka Mateckiego i chciał się bić po prostu - mogliśmy usłyszeć.