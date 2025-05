9 marca Sandra Kubicka opublikowała na profilu obszerny wpis, w którym poinformowała o rozwodzie z Aleksandrem Baronem. Para pozostaje jednak w dobrych stosunkach. Wygląda na to, że rozstanie nie wpłynęło również negatywnie na relacje Barona z teściową. Grace Kubicka właśnie zamieściła na swoim profilu wyjątkowe nagranie z koncertu Afromental. Opis mówi sam za siebie.

Grace Kubicka wychwala Afromental i... Barona. "Koncert, który na długo zostanie w mojej głowie"

Mama Sandry Kubickiej udostępniła na Instagramie dynamiczną rolkę z koncertu Afromental, który odbył się w łódzkiej Manufakturze. Na nagraniu widać ujęcia z przyjaciółką oraz energiczne fragmenty z występu. Najczęściej pojawiał się na nich Baron. Grace Kubicka nie ukrywała zachwytu atmosferą wydarzenia, co wyraziła zresztą w entuzjastycznym opisie. "Koncert, który długo zostanie w głowie. Świetna energia, rockowy klimat i jak zawsze dobra ekipa. (...) I Alek u nas w mieście" - zaczęła. "Fajnie, że takie rzeczy dzieją się właśnie tutaj, w Łodzi. 19 lat Manufaktury i taki prezent, nie mogliśmy lepiej trafić. Dzięki za ten wieczór" - podsumowała. Nagranie, o którym mowa możecie znaleźć na końcu artykułu.

Grace Kubicka nie pozostała obojętna na rozwód córki. Tak go skomentowała

Influencerka ma ze swoją mamą naprawdę świetny kontakt. Nic dziwnego, że rozstanie z Baronem dotknęło również ją. Niedługo po tym, jak Kubicka zamieściła informację o rozwodzie, na profilu jej mamy pojawił się wymowny post. "Matka i dziecko to najczystsza, najpiękniejsza więź, która trwa mimo wszystkiego" - zaczęła na Instagramie. Następnie nawiązała do obecnej sytuacji w życiu córki. "Bez względu na to, co dzieje się wokół, jedno pozostaje niezmienne, jej ramiona zawsze będą bezpiecznym schronieniem, a jego obecność największym światłem w jej życiu. W tym spojrzeniu, w tym dotyku, jest wszystko: miłość, czułość, siła i ciche obietnice, że zawsze będą dla siebie nawzajem. Moje dwa Skarby. Moje serce" - napisała, dodając zdjęcie ze wspólnych wakacji.