Agnieszka Kaczorowska od czasu głośnego rozstania z Maciejem Pelą nieustannie jest w centrum zainteresowania. Udział w programie "Królowe przetrwania" tylko podkręcił atmosferę wokół tancerki. Kaczorowska nie zniknęła jednak z mediów i tuż po zakończeniu show zaczęła pojawiać się w "Tańcu z gwiazdami". Jak donosi jeden z portali, Marcin Rogacewicz, który jest coraz częściej widziany w towarzystwie tancerki, ma się czuć przytłoczony całym tym zamieszaniem i rzekomo chce usunąć się w cień.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczorowska i Gurłacz spotkali się po "TzG". Z tym zwrócili się do widzów

Marcin Rogacewicz ma dość zamieszania wokół swojej osoby?

Odkąd Marcin Rogacewicz zaczął pojawiać się w towarzystwie Agnieszki Kaczorowskiej, wzbudza coraz większe zainteresowanie. Jak donosi informator serwisu Pudelek, całe to zamieszanie tylko przytłacza aktora i najchętniej usunąłby się w cień, aby nie robić wokół siebie medialnego szumu. - Marcin nie chce teraz robić ze swojego życia medialnej szopki, bo to dla niego dość trudny czas. Stwierdził, że przez całą jego karierę nie doczekał się tak wielu publikacji, jak ostatnio. Narzeka na to znajomym z branży. On zdaje sobie sprawę, że przy mega popularnej Adze jest na to skazany, ale sam z siebie nie zamierza dokładać do kotła i czynić kroków, które by tylko to zainteresowanie nim wzrosło - przekazał informator serwisu Pudelek.

Rogacewicz odrzucił propozycję udziału w "Tańcu z gwiazdami"? "Widział, ile kosztował Filipa Gurłacza udział w programie"

Jak w rozmowie z serwisem Pudelek przekazała osoba z produkcji "Tańca z gwiazdami", rzekomo pojawiła się propozycja, aby ściągnąć Rogacewicza do programu, ale aktor miał podziękować za tę ofertę. - Widział, ile kosztował Filipa Gurłacza udział w programie i on nie chce przechodzić przez to samo. Wystarczy mu, że gra z Agnieszką w jednym spektaklu - podkreślił informator Pudelka. Produkcja show rzekomo miała plan, aby Rogacewicz i Kaczorowska rywalizowali ze sobą w programie, ale aktor nie był zainteresowany tą propozycją. - Dla niego to też nie wchodzi w grę. Marcin uważa, że "Taniec z gwiazdami" to show i świat Agnieszki. On musi się przyzwyczaić do życia na świeczniku i jak mówi, w pierwszej kolejności poukładać swoje sprawy prywatne - przekazał informator.