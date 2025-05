Sławomir Mentzen 18 maja zakończył zmagania o fotel prezydenta. Kandydat Konfederacji zajął trzecie miejsce, uzyskując 14,8 proc. poparcia - co przekłada się na niemal trzy miliony głosów Polaków. Polityk czuje, że obecnie może liczyć na zainteresowanie największych mediów w kraju, gdyż wielu czeka, komu udzieli poparcia w drugiej turze wyborów. Poseł wielokrotnie wchodził jednak w konflikt z dziennikarzami. Jednym z nich jest Piotr Kraśko, którego Mentzen skrytykował. Doczekał się odpowiedzi od TVN.

REKLAMA

Zobacz wideo Z Mentzena zeszło ciśnienie

Sławomir Mentzen uderzył w Piotra Kraśkę. To o nim powiedział

Niedawno poseł z ramienia Konfederacji na wizji kłócił się z Justyną Dobrosz-Oracz, a w spocie wyborczym użył głosu komentatora sportowego, który nie wyraził na to zgody. Okazuje się, że Mentzen ma również "na pieńku" z Piotrem Kraśką, o którym wspomniał na niedawnej konferencji prasowej. Poseł został zapytany o kwestię rozmowy z Rafałem Trzaskowskim, który miał blokować Marsz Niepodległości. Były kandydat na prezydenta odpowiedział, że jako polityk często rozmawia z niektórymi osobami, choć nie ma na to ochoty. - Ja rozmawiałem nawet kiedyś z Piotrem Kraśką, w związku z czym jestem w stanie naprawdę z prawie każdym rozmawiać - stwierdził Mentzen. Dziennikarz kontynuował dyskusję, ale szybko mu przerwano. - Piotr Kraśko w wiele sensownych rzeczy uderzał. A rozmawiał pan kiedyś z Piotrem Kraśką? To pan nie wie, jak to wygląda, to nie życzę panu tego - ocenił krytycznie polityk Konfederacji.

Sławomir Mentzen zaatakował Piotra Kraśkę. Jest odpowiedź TVN24

Na co dzień Piotr Kraśko związany jest z TVN, gdzie od lat prowadzi "Fakty". Stacja postanowiła zareagować na wypowiedź posła Konfederacji. Na profilu TVN24 na Instagramie pojawiła się dość ironiczna wypowiedź, odnosząca się do sprawy. "Co tu kryć, trudne pytania są naszą specjalnością. A najlepsze rozmowy zaczynają się od trudnych pytań. Rozmawiać z Piotrem Kraśką można na przykład w 'Fakty po Faktach'. Zapraszamy, zapraszamy, ale nie każdy przyjmuje zaproszenie" - napisano w poście.