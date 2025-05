Joanna Koroniewska od długiego czasu walczy z hejtem w sieci. Na jej profilu w mediach społecznościowych często pojawiają się wpisy, w których rozprawia się z internautami, którzy decydują się na niewybredne komentarze w jej stronę. Aktorka nie kryła oburzenia, gdy ponownie ją zaatakowano - tym razem za wygląd.

REKLAMA

Zobacz wideo Hajduk o sukcesie "DDTVN" i hejcie na Koroniewską. Mają pewien patent

Joanna Koroniewska się zirytowała. Ma już dość hejtujących komentarzy

21 maja na profilu Koroniewska na Instagramie pojawił się post, w którym odniosła się do komentarzy, które uderzają w jej wygląd. Opublikowała kilka z nich, nie ukrywając nazw użytkowników. "Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia" - zaczęła. "Oby kiedyś wasze mózgi dogoniły wasz brak taktu. Rozumiem, że w twoim ubogim życiu słowo empatia jest wam całkowicie obca. Mam nadzieję, że nie macie dzieci, bo jeśli tak to oznacza, że dajecie im niezły przykład" - napisała z rozgoryczeniem aktorka. Następnie zaznaczyła, że jej "te prymitywne, często chamskie i wulgarne słowa już nie dotykają". Zwróciła jednak uwagę na to, że wiele dziewczyn nie radzi sobie z hejtem, który je dotyka w sieci. "Każda z nas ma prawo wyglądać tak, jak chce, ubierać się tak jak chce, zgodnie ze swoimi osobistymi kanonami piękna. I nic wam do tego" - grzmiała w poście aktorka. "Życzę tylko jednego. Obyście się porządnie zawstydzili. A najlepiej zniknęli z tej internetowej przestrzeni. Jeśli nie umiecie sami, to my chętnie Panu w tym pomożemy. Stop hejt!" - apelowała gwiazda. Zapowiedziała również rozmowę na profilu z terapeutą.

Joanna Koroniewska uderzyła w hejterów. Internauci biją jej brawo

Pod postem aktorki pojawiła się masa komentarzy od fanów, którzy z podziwem odnieśli się do jej działań w sieci. Doceniają, że Koroniewska zabiera głos w sprawie hejtu. "Jesteś wspaniałą kobietą. Dziękuję, że jesteś! Zmiany musza być! Stop hejt! Hejt zabija. Pozwólcie naszym dzieciom żyć!", "Bardzo dobrze, że Pani pokazuje te komentarze, czy wszyscy są i muszą być idealni?", "Jesteś fantastyczną osobą angażującą się w słuszne sprawy" - pisali pod wpisem internauci.

Joanna Koroniewska Fot. Instagram/@joannakoroniewska

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.