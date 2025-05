Tak Donald Tusk wyglądał w młodości. Jego córka dodała zdjęcie sprzed lat. Co za fryzura!

18 maja odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce. W drugiej zmierzą się Rafał Trzaskowski (31,36 proc. poparcia) oraz Karol Nawrocki (29,54 proc. poparcia). Wyniki głosowania zaniepokoiły wielu celebrytów, którzy swoimi refleksjami podzielili się w mediach społecznościowych. Do wyników wyborów odniosła się m.in. Kasia Tusk, która nie kryła rozżalenia. "Ciężko patrzy się na wyniki skrajnej prawicy w ten powyborczy poniedziałek. Zastanawiam się, jak my - kobiety - powinnyśmy ze sobą rozmawiać o polityce. Dlaczego tak wiele z nas głosuje na osoby, które otwarcie żądają ograniczenia nam praw? Co was przekonało?" - dopytywała na InstaStories córka premiera. Więcej przeczytasz tutaj. Tym razem Kasia Tusk postanowiła oderwać myśli od wydarzeń w kraju i na InstaStories udostępniła wyjątkowe zdjęcia z rodzinnego archiwum.

REKLAMA

Zobacz wideo Jessica Mercedes wskazała najlepiej ubrane gwiazdy. Ma radę dla prezydentowej

Kasia Tusk pokazała wyjątkowe zdjęcie z tatą. "To ja lat cztery"

Kasia Tusk od lat działa w branży modowej i prowadzi własną markę odzieżową. Córka Donalda Tuska jest także autorką popularnego lifestyle'owego bloga Make Life Easier. Chociaż sama wiedzie bardzo prywatne życie, to na swoim blogu często pokazuje, jak mieszka i zdradza swoje wnętrzarskie wskazówki. Tym razem córka premiera postanowiła podzielić się z obserwatorami wyjątkowymi wspomnieniami z dzieciństwa. 37-latka przejrzała rodzinne archiwum i znalazła swoje stare zdjęcia, na których ma zaledwie kilka lat.

Fotografia daje nam namiastkę tego, o czym wszyscy marzymy - sprawia, że najciekawszy i najpiękniejszy moment staje w miejscu. I za to ją uwielbiam. To ja lat cztery

- czytamy w publikacji. Kasia Tusk podzieliła się także zdjęciem ze swoim tatą. Na fotografii możemy zobaczyć premiera, uwiecznionego w okresie jego młodości. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Donald Tusk pokazał, jak zabierał córkę na głosowanie. "To zawsze było fajne"

Nie tylko Kasia Tusk ma sentyment do starych fotografii. Jakiś czas temu Donald Tusk przewertował rodzinne albumy i przypomniał sobie o fotografii, na której pozuje z córką. Zdjęcia zostało zrobione podczas wyborów, kiedy Kasia była zaledwie kilkuletnią dziewczynką. Na ujęciu widzimy Donalda Tuska, który trzyma na rękach córkę, aby umożliwić jej włożenie głosu do urny. Przy okazji premier podzielił się refleksją dotyczącą wyborów. "Głosowanie zawsze było fajne (wyniki nie zawsze, ale to już zależy od was)" - podkreślił. Zdjęcie możecie zobaczyć tutaj.