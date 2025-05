Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich, które odbyły się 18 maja. Najwięcej głosów zdobył Rafał Trzaskowski, który uzyskał 31,36 proc. poparcia. Z kolei Karol Nawrocki zdobył 29,54 proc. głosów. Politycy będą rywalizować ze sobą w drugiej turze wyborów i to między nimi rozegra się ostateczna walka o władzę. Katarzyna Grochola, która nigdy nie ukrywała, że nie pała sympatią do partii PiS i Andrzeja Dudy, postanowiła zabrać głos w sprawie wyborów i zaapelować do społeczeństwa. Zresztą nie ona jedna, bo po ogłoszeniu wyniku wyborów wielu celebrytów otwarcie skomentowało sytuację polityczną w Polsce i wyraziło poparcie dla jednego z kandydatów. Pisarka poruszyła kwestię dotyczącą kobiet.

Katarzyna Grochola apeluje do kobiet. "Albo będziemy posługaczkami, albo partnerkami"

Katarzyna Grochola w rozmowie z "Faktami" TVN gorzko podsumowała wyniki wyborów i wspomniała o kwestiach dotyczących kobiet. Pisarka nawiązała do tematu aborcji. Wspomniała także o prezydenturze Andrzeja Dudy, którego jak wiadomo, nigdy nie była fanką. Podkreśliła, jak ważne będzie oddanie głosu w drugiej turze.

Kobiety mogą się oburzać: "O Jezu, ale nic nie zostało załatwione". No nic, bo był Pan Duda prezydentem. Dziś mamy sytuację kompletnie prostą — albo będziemy, że tak się wyrażę, "posługaczkami", albo będziemy partnerkami

- podkreśliła Grochola.

Aleksandra Kwaśniewska po ogłoszeniu wyniku wyborów opublikowała alarmujący wpis

