Ellen DeGeneres była swego czasu jedną z najpopularniejszy prezenterek telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych. Wszystko zmieniło się po serii skandali, kiedy wypłynęły oskarżenia dotyczące atmosfery, jaka panowała za kulisami jej słynnego programu "The Ellen DeGeneres Show". Mówiono wtedy m.in. o mobbingu, rasistowskich uwagach, molestowaniu seksualnym, niewłaściwym traktowaniu podwładnych i dyskryminacji. Po serii skandali celebrytka przeprowadziła się wraz ze swoją małżonką do Anglii. Niedawno w sieci pojawiło się nagranie z jej udziałem. Zobaczcie, jak się zmieniła od czasu, kiedy po raz ostatni pokazywała się publicznie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jessica Mercedes wskazała najlepiej ubrane gwiazdy. Ma radę dla prezydentowej

Ellen DeGeneres opublikowała nowe nagranie. Dawno nie pokazywała się w mediach

Ellen DeGeneres już jakiś czas temu zdecydowała się wraz ze swoją żoną Portią de Rossi przeprowadzić do Anglii. Celebrytka kupiła posiadłość wartą majątek, która jest ulokowana w Cotswolds. Jeszcze zanim w USA władzę objął Donald Trump DeGeneres zapowiadała, że jeśli wygra to właśnie on wybory, to ze względów politycznych wyjedzie z kraju, co też uczyniła. Wyjazd był także związany z chęcią odcięcia się od skandali i rozpoczęciem nowego etapu w życiu. Na profilu prezenterki na Instagramie najczęściej pojawiają się kadry z jej talk-show, które doczekało się aż 19 sezonów i było swego czasu jednym z najpopularniejszych formatów tego typu. Ostatnio na profilu Ellen DeGeneres pojawiło się nowe nagranie, na którym można zobaczyć, jak aktualnie wygląda. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Ellen DeGeneres nie jest już blondynką. Prezenterka zaskoczyła metamofrozą

Jakiś czas temu na platformie Netflix pojawił się program "Ellen DeGeneres: For Your Approval", w którym 67-letnia gwiazda opowiedziała o swoich problemach ze zdrowiem. Prezenterka przyznała, że zdiagnozowano u niej ADHD, osteoporozę i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. 19 maja na profilu DeGeneres pojawiło się wspomniane wyżej nagranie, na którym 67-latka zdecydowała się wystąpić ze swoją partnerką. Panie opowiedziały o autorskiej linii kosmetyków Portii de Rossi. Przy okazji można było zauważyć zmiany w wyglądzie samej prezenterki, która teraz rzadko pokazuje się publicznie. Prezenterka zrezygnowała z farbowania włosów na jasny blond, z czego kojarzona jest z programu. Teraz ma ciemniejsze włosy, na których można dostrzec srebrne pasemka.