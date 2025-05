Agnieszka Kaczorowska w 16. edycji "Tańca z gwiazdami" musiała zadowolić się drugim miejscem. Kryształową Kulę zgarnęła Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke. Nieoczekiwanie między Agnieszką Kaczorowską, a Marią Jeleniewską wywiązał się konflikt. Programowa partnerka Filipa Gurłacza zasugerowała, że w wyniku końcowym ważnym czynnikiem była platforma TikTok, na której Jeleniewska jest gwiazdą. Influencerka nie ukrywała, że słowa tanecznej koleżanki ją zabolały. Do sprawy odniósł się również taneczny partner Marysi i wyznał, że "można czuć się niesprawiedliwie ocenionym, ale trzeba zachować tę klasę". Kaczorowska w kwestii show Polsatu nie powiedziała ostatniego słowa. To miała do przekazania.

Zobacz wideo Miszczak szczerze o Kaczorowskiej i Jeleniewskiej. "Nie wiem, czy Czarna mamba znalazłaby różnicę"

Agnieszka Kaczorowska podsumowała "TzG". Wspomniała o konflikcie z Jeleniewską

Agnieszka Kaczorowska na Instagramie powróciła z nowym wpisem na temat "Tańca z gwiazdami", w którym doceniła samą siebie i podsumowała swoją pracę. Skłoniła ją do tego wiadomość od obserwatorki. Przy okazji tancerka nawiązała też do medialnej, słownej przepychanki z Marią Jeleniewską. "Chciałam zakończyć cykl postów z podziękowaniami po 'Tańcu z gwiazdami', postem dla siebie" - zaczęła tancerka.

Jednocześnie mam świadomość, że każde napisane zdanie na własny temat, zostanie wyciągnięte z kontekstu, użyte w mediach z narracją, jak to jestem zadufana w sobie… Więc dziś, podsumowując, odpoczywając, napiszę tu tylko…Good job girl! [dobra robota - przyp.red.)

- przekazała. Na tym jednak Agnieszka Kaczorowska nie zakończyła i zwróciła się bezpośrednio do obserwatorów. "A was zachęcam do tego, aby po każdej dobrze wykonanej pracy, nagrodzić się, docenić i być z siebie dumnym. Ja jestem. Czuję szczęście. Czuję spełnienie. Teraz się regeneruję… dobrze mi" - napisała na zakończenie.

Fani z reakcją na post Agnieszki Kaczorowskiej. Niespodziewane słowa

Wpis tancerki spotkał się z ciepłym odbiorem. Internauci nie ukrywali, że Kaczorowska może pochwalić się ogromnym talentem tanecznym. "Ja kibicowałam Marysi, ale uważam, że wykonałaś super robotę i nauczyłaś Filipa świetnie tańczyć. Z tancerek z programu też myślę, że byłaś najlepsza, brawo!", "Aga spisałaś się na 10 w 'TzG'. Twoja perfekcja, wrażliwość i poczucie piękna przeniosły nas, widzów w inny wymiar tańca", "Twój powrót do 'TzG' sprawił, że na nowo ciebie poznaliśmy" - czytamy.