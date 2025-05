Wiadomość o niespodziewanej śmierci Soni Szklanowskiej, znanej z udziału w programie "Hotel Paradise", wywołała ogromne emocje. Jak donosił "Fakt", do tragicznego zdarzenia doszło w domu rodzinnym celebrytki. Wieści o jej odejściu w rozmowie z serwisem tvn.pl przekazała również przyjaciółka gwiazdy. - Informację o tragicznej śmierci Soni potwierdziła jej mama - powiedziała Kinga Kijanczuk.

Sonia Szklanowska zmarła w domu. Ustalono, co było bezpośrednią przyczyną tragedii

We wtorek 20 maja poinformowano o sekcji Soni Szklanowskiej, którą przeprowadzono w Zakładzie Medycyny Sądowej. W rozmowie z Plejadą prokurator Janusz Borucki z Prokuratury Rejonowej w Świeciu przekazał, że sekcja zwłok została zakończona tego samego dna we wczesnych godzinach porannych. - Bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie. Nie ma śladów, które wskazywałyby na jakikolwiek udział osób trzecich - poinformował prokurator.

Niedawno przekazano również szczegóły ostatniego pożegnania Soni Szklanowskiej. Uroczystość żałobna odbędzie się 24 maja 2025 roku o godzinie 11:00 w kościele pw. św. Marcina Biskupa w Świekatowie. Następnie uczestnicy pogrzebu pójdą w kordonie żałobnym na cmentarz parafialny, aby towarzyszyć Soni w ostatniej drodze. Kinga Kijanczuk w mediach społecznościowych przekazała również istotną informację dotyczącą uroczystości. "Zgodnie z ostatnią wolą śp. Soni prosimy o jasny strój oraz białą różę" - poinformowała w sieci przyjaciółka influencerki.

Lektor "Hotelu Paradise" żegna Sonię Szklanowską. Padły wzruszające słowa

Po śmierci Soni Szklanowskiej wiele osób ze świata mediów i show-biznesu oddaje jej hołd w mediach społecznościowych. Wśród nich znalazł się Bartosz Łabęcki, lektor "Hotelu Paradise", który poruszającymi słowami pożegnał uczestniczkę programu. "To jedna z tych informacji, w które tak bardzo nie chcesz uwierzyć... a jednak" - napisał na InstaStories. Wspominając początki ich znajomości, dodał: "Poznaliśmy się pięć lat temu i od tego czasu nasze drogi zawodowe przecinały się co jakiś czas. Zawsze uśmiechnięta, serdeczna i pełna profesjonalizmu. Miała w sobie wyjątkowy blask... Teraz świeci wśród prawdziwych gwiazd. Do zobaczenia, Soniu" - napisał Łabęcki.

