Prace Matyldy Damięckiej od zawsze wzbudzają mnóstwo emocji. Artystka w ten sposób komentuje otaczającą nas rzeczywistość. Pod ostatnimi grafikami zamieszczonymi tuż po wyborach rozpętała się prawdziwa burza. Damięcka narysowała zaciśniętą dłoń z uniesionym kciukiem w górę, który zazwyczaj sugeruje aprobatę. W tym przypadku palec został jednak w połowie odcięty. "Jest okej" - czytamy w opisie. Pod grafiką zaroiło się od komentarzy, a niektóre z nich nie były zbyt przyjemne. W kolejnym poście Damięcka postanowiła się do nich odnieść.

Matylda Damięcka nie zwalnia tempa. Tak skomentowała zachowanie hejterów

"Polak Polakowi Polakiem" - napisała na tytułowym slajdzie Damięcka. W dalszej części widzimy hejterskie komentarze, które pojawiły się pod ostatnimi grafikami. "Życzę ubogacenia kulturowego. Oby długiego i bolesnego" - napisał jeden z internautów. "Ilustracja nie szkaluje, nikogo nie krzywdzi i nie jest o panach. Jest wyrazem mojego lęku i smutku, do których mam prawo. Nie rozumiem odruchu życzenia komuś bólu, krzywdy, uszczerbku na zdrowiu czy życiu. Tego właśnie się boję. Tego języka się boję... Pana się boję. Nie tych, których perspektywą, życzył mi pan bólu, tylko pana" - odpowiedziała na jeden z nich Damięcka. Później zamieściła kolejną grafikę. "Człowiek człowiekowi człowiekiem" - napisała, po czym dodała kolejne zrzuty ekranu z dyskusji. Na koniec podsumowała wszystko jednym, ale wymownym zdaniem. "Za to w turnieju na wyzwiska mamy remis". Grafiki znajdziecie na końcu artykułu.

Matylda Damięcka może liczyć na wsparcie fanów. "Co się dzieje z tymi ludźmi? Skąd tyle jadu"?

Pod najnowszym wpisem pojawiło się sporo komentarzy od internautów, którzy cenią grafiki Damięckiej. "Że masz siłę odpowiadać. Podziwiam nie tylko za twórczość. Przykro mi, że cię to spotyka", "Przytulam", "Co ta polityka robi z ludźmi. Wspaniałego dnia", "W dziwnym świecie żyjemy. Grafiki zawsze w punkt. Szkoda, że nie wszyscy je rozumieją i w taki sposób reagują", "Co się dzieje z tymi ludźmi? Skąd tyle jadu? Wiem jedno. Należy głośno się temu sprzeciwiać! Milczenie jest przyzwoleniem! Brawo" - pisali.