18 maja w sieci pojawiła się informację, że Sonia Szklanowska nie żyje. Była uczestniczką programu "Hotel Paradise". Bohaterka telewizyjnego show odeszła w wieku 25 lat. Informację przekazała przyjaciółka kobiety w rozmowie z portalem tvn.pl. "Soniu, dziękujemy, że dałaś się nam poznać jako ciepła, czuła i szalenie oryginalna osoba. Wprowadziłaś do programu - i naszego życia - tyle uśmiechu, że aż trudno uwierzyć, że już cię z nami nie ma" - czytamy w internetowym oświadczeniu programu "Hotel Paradise". Wiadomo już, kiedy odbędzie się pogrzeb 25-latki.

Znamy datę pogrzebu Soni z "Hotelu Paradise". Bliscy przekazali prośbę

Śmierć Soni Szklanowskiej ogromnie zasmuciła jej fanów. Internauci i widzowie "Hotelu Paradise" przekazali kondolencje. "Ogromna tragedia", "Brakuje słów, wyrazy współczucia dla rodziny, najbliższych przyjaciół. Spoczywaj w spokoju, Sonia", "Aż ciężko w to uwierzyć, naprawdę. Bardzo przykre" - czytamy na Instagramie. Teraz rodzina zabrała głos. Jak podaje portal tvn.pl, bliscy przekazali, że pogrzeb odbędzie się 24 maja 2025 roku. Ceremonia będzie miała miejsce w kościele pw. św. Marcina Biskupa w Świekatowie o godzinie 11:00. Przyjaciółka Soni, Kinga Kijańczuk, przekazała ostatnią wolę zmarłej. "Zgodnie z ostatnią wolą śp. Soni prosimy o jasny strój oraz białą różę" - podkreśliła.

Prokuratura zabrała głos. Przekazała wieści na temat sprawy Soni Szklanowskiej

Prokuratur zabrała głos w sprawie śmierci Soni Szklanowskiej. Jak nieoficjalnie ustalił "Fakt", Sonia została znaleziona w swoim domu rodzinnym w Świeciu. "Potwierdzam, że trwają czynności prokuratury w tej sprawie. Na dzień 20 maja 2025 r. zarządzono oględziny zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej" - potwierdził w wywiadzie z dziennikiem zastępca prokuratora rejonowego, Piotr Głowacki. Zostało wszczęte postępowanie z artykułu 151 Kodeksu Karnego. ZOBACZ TEŻ: Lektor z "Hotelu Paradise" pożegnał Sonię Szklanowską. Poruszające słowa.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.