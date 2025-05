Nicole Kidman brylowała w czerwieni w Cannes. Nie obyło się bez wpadki

Maj miłośnikom kina niezmiennie kojarzy się z Festiwalem Filmowym w Cannes. Co roku na Lazurowe Wybrzeże przybywają tłumy gwiazd z całego świata. W tym roku na czerwonym dywanie brylowały między innymi Angelina Jolie, Halle Berry, Juliette Binoche i Nicole Kidman. Ostatnia z wymienionych pań pozowała niedawno w czerwonej koronkowej sukni. Uwagę internautów zwróciło jednak coś innego.

Nicole Kidman zaliczyła wpadkę na czerwonym dywanie. Zdjęcia obiegły świat

Nicole Kidman od jakiegoś czasu przeżywa renesans kariery. W 2024 roku premierę miał głośny film "Babygirl", w którym aktorka zagrała główną rolę. Kreacja przyniosła jej nominację do Złotego Globu oraz nagrodę na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Aktorka została wyróżniona także w Cannes. Gwiazdę uhonorowano nagrodą Kering Women in Motion za wkład w przemysł filmowy. Podczas gali Kidman brylowała w czerwonej koronkowej sukni, która doskonale podkreślała jej smukłą sylwetkę. Uwagę mediów przykuły jednak włosy artystki. Na zdjęciach widać bowiem nie do końca zamaskowaną perukę. O wpadce gwiazdy rozpisywał się między innymi serwis Daily Mail. Internauci stanęli jednak w obronie aktorki. Wielu z nich uznało, że peruka jest niemal niezauważalna i nie powinno się zwracać uwagi na takie szczegóły, zwłaszcza biorąc pod uwagę dokonania Kidman i okazję. "Media nie pozwolą jej się cieszyć sukcesem. Może dla odmiany napiszecie artykuł o jej pracy artystycznej", "Zostawcie ją w spokoju. Jest niesamowicie utalentowana i piękna", "Tego nawet nie widać", "I co z tego? Zacznijmy pisać o utalentowanych kobietach w kontekście ich dokonań, a nie wyglądu" - oburzali się komentujący.

Nicole Kidman padła ofiarą włamywaczy. Jej willa została zdewastowana

Zagraniczne media informowały niedawno o włamaniu do domu Nicole Kidman i Keitha Urbana. Nieznani sprawcy wtargnęli do willi gwiazd pod ich nieobecność. Jak poinformował serwis Los Angeles Times, złodzieje dokonali ogromnych zniszczeń w posiadłości aktorki i muzyka. Włamywacze splądrowali rezydencję w poszukiwaniu cennych łupów. Spłoszył ich dopiero pracownik artystów, który przybył na miejsce. Media podały także, że funkcjonariuszom nie udało się ustalić tożsamości sprawców.