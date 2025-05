Marianna Schreiber dała się poznać jako jedna z bardziej kontrowersyjnych postaci w polskim show-biznesie. Kobieta wielokrotnie robiła wszystko, aby było o niej głośno. Celebrytka regularnie upublicznia swoje życie prywatne. Od niedawna prowadzi program "Naga prawda Marianny Schreiber" na antenie wpolsce24.tv. W odcinku, który został wyemitowany 19 maja, Schreiber poruszyła temat wiary. W pewnym momencie wypowiedziała się na temat Michała Szpaka. Takich słów z pewnością nikt się nie spodziewał.

Marianna Schreiber nie szczędziła słów na temat Michała Szpaka. Mało kto się tego spodziewał

Marianna Schreiber w najnowszym odcinku "Nagiej prawdy" poruszyła temat między innymi wiary i kościoła. W pewnym momencie postanowiła przekazać swoją opinię na temat Michała Szpaka. Padły szokujące słowa, które nawiązywały do jego wizerunku. Schreiber przywołała sytuację, w której artysta zostawił uwieczniony na obrazie, gdzie był ucharakteryzowany na Jezusa. Celebrytka nie szczędziła słów. - Mamy artystę Michała Szpaka, który już powoli zapomina o tym, że naprawdę ma talent i umie śpiewać, no i żeby rozpromować swoje utwory, udaje Jezusa Chrystusa. No i obraża chrześcijan, ludzi wierzących. Dziwne, że na przykład nie podrabia Allaha, nie wiem, może się boi? - stwierdziła oburzona Marianna Schreiber. Co sądzicie?

Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki wystąpili razem na antenie. To była szokująca rozmowa

Przemysław Czarnecki niedawno wystąpił w programie Marianny Schreiber. Dawna para zaskoczyła kilkoma wyznaniami. Celebrytka przyznała, że w trakcie konfliktu padło wiele niepotrzebnych słów, a emocje wzięły górę. Ostatecznie, Schreiber zdecydowała się na przeprosiny. - Chciałam przeprosić ciebie, Przemek, za tę sytuację i przeprosić widzów, którzy byli świadkami wszystkiego to nie powinno się zdarzyć - mogli usłyszeć widzowie. - Nie czuje żalu do ciebie, ale zadra pozostanie we mnie do końca życia. Też powiedziałem kilka słów za dużo (...) Mam nadzieję, iż, mimo że to było bardzo emocjonalne, nie będziemy mieć głębszego żalu do siebie - powiedział Czarnecki. ZOBACZ TEŻ: Szambo wybiło. Chajzer chce sądzić się z Wątorem. Nagle wtrąciła się Schreiber