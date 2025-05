18 maja na warszawskim Torze Służewiec odbył się "Women Power Day". Jak czytamy na stronie wydarzenia, jest to wyjątkowa seria gonitw tylko dla amazonek. W trakcie imprezy rozgrywana jest m.in. gonitwa o Nagrodę Rulera, która wyłania faworyta do Westminster Derby. W tym roku patronką wyścigu była księżna Helena Lubomirska-Lanckorońska, która miała okazję osobiście wręczyć nagrody zwyciężczyniom. "To był dzień, w którym na nowo zakochaliśmy się w wyścigach – pięknych, silnych i pełnych kobiecej mocy. Jako Fundacja Książąt Lubomirskich z dumą obejmujemy patronatem honorowym cały tegoroczny sezon wyścigowy. To dla nas nie tylko zaszczyt, ale także naturalna kontynuacja wielowiekowej tradycji rodu Lubomirskich, który od pokoleń wspierał rozwój wyścigów konnych oraz hodowli koni w Polsce" - czytamy w publikacji dotyczącej wydarzenia na profilu "The Princes Lubomirski Foundation" na Instagramie. Para podczas wydarzenia z dumą pozowała do zdjęć. O ocenę ich stylizacji poprosiliśmy ekspertkę. W rozmowie z Plotkiem Ewa Rubasińska-Ianiro przyjrzała się strojom, na które para zdecydowała się tego dnia.

Ewa Rubasińska-Ianiro wzięła pod lupę stylizację księżnej Heleny Lubomirskiej-Lanckorońskiej i jej męża

Jan Lubomirski-Lanckoroński wraz z żoną podczas "Women Power Day" z dumą pozował do zdjęć na ściance. Co o stylizacji pary sądzi ekspertka? Ewa Rubasińska-Ianiro podkreśliła, że o ile szlachetne intencje i dobre chęci to podstawa, to w komunikacji wizerunkiem i sztuce stylizacji, nie jest to już wystarczające. Rubasińska-Ianiro zauważyła, że o ile poszczególne elementy stroju w przypadku tej pary rozłożone na czynniki pierwsze są poprawne, to w zestawieniu nie zdają już egzaminu.

Widzimy tu nieudane połączenia kolorystyczne, brak zachowania podstawowych proporcji, niedobrane dobrze elementy, jak zupełnie nietrafiony kształt kapelusza

Brak zachowania podstawowych proporcji, gdzie niepoprawna długość spodni przy butach z zaokrąglonym noskiem w połączeniu ze zbyt długa marynarka i z nieciekawie dobraną koszulą drastycznie deformują i skracają całą sylwetkę" - oceniła ekspertka.

Ekspertka miażdży modowe wybory Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego. "Pokraczne widowisko"

Na tym nie koniec, bo ekspertka dokładniej przyjrzała się także stylizacji Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego i również zauważyła wiele wpadek. Wspomniała także o nietrafionym fasonie spodni. "W połączeniu ze zbyt krótką kamizelką dają dość pokraczne widowisko. Noblesse oblige, więc pouczający nas o etykiecie powinni tez? się do niej stosować i wyglądać odpowiednio, a tym bardziej w takim szczytnym celu" - podsumowała gorzko ekspertka.