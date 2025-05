Marcin Meller niewątpliwie należy do grona najbardziej popularnych dziennikarzy w Polsce. Fani mogą go znać z "Wprost" i "Newsweeka", Występował również w TVN, gdzie prowadził między innymi "Agenta" oraz "Dzień dobry TVN". Jego rozmowy w formie wideo można zobaczyć w Esce Rock. Meller był również prezenterem Kanału Zero. Na początku 2025 roku dziennikarz zawiesił swoją współpracę. Przyczyną był start szefa kanału, Krzysztofa Stanowskiego, w wyborach prezydenckich. Teraz Meller wyjawił, czy planuje powrót.

Marcin Meller podjął ważną decyzję. Zaskoczył Stanowskiego?

Marcin Meller aktywnie działa w mediach społecznościowych. To właśnie tam poinformował fanów, czy planuje wracać do Kanału Zero. W krótkim poście przekazał swoją decyzję. Już wszystko jasne. "Pytacie, czy wracam do Kanału Zero, skoro Krzysztof Stanowski zakończył kampanię prezydencką. Powiem wam to, co jemu: Tak mi dobrze ten detoks od polityki zrobił, że nie chcę go przerywać. Dzięki jeszcze raz!" - czytamy na jego profilu. Fani nie omieszkali skomentować tej decyzji. W sekcji komentarzy pod postem na Instagramie pojawiło się mnóstwo głosów. Niektórzy uznali, że to bardzo dobra decyzja. "Szanuję!", "Bardzo dobrze" - pisali. Inni byli zawiedzeni. "Wielka szkoda, powodzenia!" - czytamy.

Marcin Meller zaapelował do fanów. Podjął temat zdrowia i badań

Marcin Meller regularnie komunikuje się z fanami. Nierzadko podejmuje ważne tematy. Jakiś czas temu postanowił wypowiedzieć się na temat zdrowia. Dziennikarz często się bada, ponieważ znajduje się w grupie ryzyka - jego ojciec Stefan Meller zmarł w wieku 66 lat na raka jelita grubego. Z tego względu Meller zachęca wszystkich do regularnych badań i wizyt u lekarzy. "Stąd mój apel: Każdy po 40. roku życia powinien zrobić te badania. Jeśli ktoś z waszej najbliższej rodziny zmarł na nowotwór jelita grubego przed pięćdziesiątką, idźcie przynajmniej dziesięć lat wcześniej w stosunku do wieku, w którym bliski zmarł. Mój apel do młodych: męczcie swoich starych, zamęczcie ich, ale niech się zbadają" - napisał na swoim profilu na Instagramie.