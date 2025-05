Damięcka zareagowała na obrzydliwy komentarz hejtera. Klasa

Matylda Damięcka zaczynała jako aktorka, jednak ostatnio kojarzona jest głównie ze swoich grafik i działalności muzycznej. Artystka za pomocą niezwykle trafnych rysunków komentuje otaczającą nas rzeczywistość i aktualne wydarzenia. Nie mogła więc przejść obojętnie obok wyniku pierwszej tury wyborów. Jej grafika nie wszystkim jednak przypadła do gustu. Damięcka odpowiedziała na jeden z hejterskich komentarzy.

Matylda Damięcka opublikowała wymowną grafikę podsumowującą pierwszą turę wyborów

W pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Rafał Trzaskowski, nieznacznie wyprzedzając Karola Nawrockiego. Trzecią i czwartą lokatę zajęli natomiast kandydaci o poglądach skrajnie konserwatywnych i mocno kontrowersyjnych. Wielu Polaków jest zaniepokojonych takim rozwojem wypadków. Do tego grona zalicza się Matylda Damięcka. Artystka zamieściła na Instagramie wymowną grafikę, ukazującą dłoń z uniesionym w górę kciukiem. Wspomniany palec jest jednak odcięty.

Jest okej

- podpisała rysunek. Wielu internautów było zachwyconych tym, jak Damięckiej udało się trafnie podsumować zaistniałą sytuację. "W punkt", "To jest po prostu idealny komentarz" - pisali. Nie zabrakło jednak także głosów hejterskich. Graficzka nie pozostawiła ich bez odpowiedzi.

Matylda Damięcka odpowiedziała na obrzydliwy komentarz internauty. "Tego właśnie się boję"

Niektóre z nieprzychylnych komentarzy były wyjątkowo oburzające. Artystka postanowiła odnieść się do jednego z nich. Graficzka wykazała się klasą. W odpowiedzi podkreśliła, że ma prawo wyrażać swoje zdanie, nie obrażając przy tym innych. "Ilustracja nie szkaluje, nikogo nie krzywdzi i nie jest o panach. Jest wyrazem mojego lęku i smutku, do których mam prawo. Nie rozumiem odruchu życzenia komuś bólu, krzywdy, uszczerbku na zdrowiu czy życiu. Tego właśnie się boję. Tego języka się boję... Pana się boję. Nie tych, których perspektywą, życzył mi pan bólu, tylko pana" - odpisała internaucie Matylda Damięcka. ZOBACZ TEŻ: Damięcka dała do myślenia grafikami w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. "Genialne"