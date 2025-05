Justyna Steczkowska wróciła z Bazylei. Przypomnijmy, że wokalistka reprezentowała Polskę na Eurowizji z utworem "Gaja". Jurorzy przyznali jej jedynie 17 punktów, ale mogła liczyć na swoich fanów. Justyna Steczkowska zyskała od nich aż 139 punktów. Ostatecznie zajęła 14. miejsce w konkursie, ale nie ma zamiaru odpoczywać i schodzić ze sceny.

Justyna Steczkowska na Polsat Hit Festiwalu. Zaśpiewa "Gaję"

Wielkimi krokami zbliża się Polsat Hit Festiwal. Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-25 maja. W Operze Leśnej zaprezentują się m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski oraz Kayah. Jak udało nam się dowiedzieć, na scenie wystąpi także Justyna Steczkowska. Fani ponownie usłyszą "Gaję" w jej wykonaniu. "Justyna wystąpi w Sopocie i otworzy tegoroczny Polsat Hit Festiwal. Swój eurowizyjny przebój zaśpiewa w piątek 23 maja" - przekazał nam informator ze stacji. O plotkach na temat występu na festiwalu Justyna Steczkowska wspominała w niedawnym wywiadzie wyemitowanym w śniadaniówce "halo tu polsat". - Słuchy mówią, że przylecę na smoku wawelskim, który, jak wiesz, zaginął - powiedziała Olkowi Sikorze.

Justyna Steczkowska w szczerym wyznaniu o Eurowizji. Ma żal do jurorów?

18 maja Justyna Steczkowska wystąpiła w programie "Pytanie na śniadanie". Wokalistka wyjawiła, co sądzi o wynikach głosowania jurorów. - Każdy ma prawo do oceniania według własnego gustu, ale może na przyszłość trzeba by było zrobić tak, żeby komisja doceniała walory głosu i aranżacji, bo od tego są profesjonaliści - powiedziała. Wokalistka podzieliła się także przemyśleniami na temat kryteriów oceniania występów uczestników. - Nigdy nie unikniemy tego, że jakieś kraje lubią się ze sobą lub mają jakieś polityczne interesy. Nie unikniemy tego w tym konkursie, bo tak zawsze było - dodała Justyna Steczkowska. Zapewniła, że występ na Eurowizji był spełnieniem jej wielkiego marzenia. - Niech to będzie inspiracja, że nawet po porażce można wstać i nadal cieszyć się życiem - skwitowała tegoroczna reprezentantka Polski.