18 maja w mediach pojawiła się informacja o śmierci Soni Szklanowskiej. Influencerka, mając 20 lat, wzięła udział w drugim sezonie programu "Hotel Paradise" i dzięki temu zdobyła popularność. Szybko zyskała liczne grono obserwatorów w mediach społecznościowych. Uczestnika show odeszła w wieku 25 lat. Prokuratura zabrała głos w sprawie.

Sonia Szklanowska nie żyje. Prokuratura przekazała wieści

Przyjaciółka Soni potwierdziła jej odejście w rozmowie z portalem tvn.pl. "Informację o tragicznej śmierci Soni potwierdziła jej mama" - powiedziała Kinga Kijanczuk. Gwiazda programu "Hotel Paradise" została pożegnana w sieci przez wielu. Na Instagramie popularnego formatu pojawił się upamiętniający ją wpis. "Soniu, dziękujemy, że dałaś się nam poznać jako ciepła, czuła i szalenie oryginalna osoba. Wprowadziłaś do programu – i naszego życia – tyle uśmiechu, że aż trudno uwierzyć, że już cię z nami nie ma" - czytamy w poście. Jak nieoficjalnie ustalił "Fakt", Sonia została znaleziona w swoim domu rodzinnym w Świeciu. Głos w sprawie śmierci influencerki zabrała Prokuratura. "Potwierdzam, że trwają czynności prokuratury w tej sprawie. Na dzień 20 maja 2025 r. zarządzono oględziny zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej" - przekazał w rozmowie z dziennikiem zastępca prokuratora rejonowego, Piotr Głowacki. Zostało wszczęte postępowanie z artykułu 151 Kodeksu Karnego. W artykule mowa o sytuacji, w której ktoś za "namową lub przez udzielenie pomocy, doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie".

Sonia Szklanowska pożegnana przez lektora "Hotel Paradise"

Po odejściu Szklanowskiej głos w sieci zabrał Bartosz Łabęcki, znany przez widzów jako lektor "Hotelu Paradise". "To jedna z tych informacji, w które tak bardzo nie chcesz uwierzyć... a jednak" - napisał na InstaStories. "Poznaliśmy się pięć lat temu i od tego czasu nasze drogi zawodowe przecinały się co jakiś czas. Zawsze uśmiechnięta, serdeczna i pełna profesjonalizmu. Miała w sobie wyjątkowy blask... Teraz świeci wśród prawdziwych gwiazd. Do zobaczenia, Soniu" - dodał.

